الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأرصاد أن طقس اليوم الخميس، يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية.

ولفتت إلى أن الطقس سيكون حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، لافتة إلى وجود رياح نشطة من حين إلى آخر.