الأرصاد تكشف ملامح طقس الخميس.. وتحذر من ظاهرتين مؤثرتين

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد عن مزيد من الارتفاع فى درجات الحرارة تشهده كافة الانحاء خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 29 درجة مع نشاط نسبى لسرعات الرياح على جنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد إلى تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 31 مارس إلى الثلاثاء 5 أبريل 2022.

وجاءت توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس المتوقعة كما يلى:

يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كل الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.