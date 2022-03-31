مواعيد عمل المخابز فى رمضان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc الفضائية، مساء أمس الأربعاء.
وأكد حماد علاى أنه تم تحديد مواعيد عمل المخابز، خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنها نفس مواعيد العمل فى السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مخابز تعمل قبل الإفطار، وأيضا قبل السحور.
وفى سياق آخر، قال الدكتور عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنه سيتم توفير طن الدقيق بـ 8600 جنيه للمخابز السياحية خلال 4 أيام.
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى"، اليوم الثلاثاء، أنه بعد حوالى 4 أيام سيتم استقرار سعر طن الدقيق، ويمكن خلالها لأصحاب المخابز استلام طن الدقيق بالسعر المحدد من قبل وزارة التموين.
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