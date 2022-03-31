/689402/حريق-بمكتب-الوثائق-داخل-مبني-التأمين-الصحي-بالإسماعيلية-والحماية-المدنية-تتدخل

قامت الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالسيطرة علي حريق مكتب الوثائق داخل مبني التأمين الصحي بالاسماعيلية، وذلك في الساعات الاولى من يوم الخميس.

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وفي هذا السياق دفعت الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء، فيما دفعت الإسعاف بثلاث سيارات أخري لنقل المصابين أن وجد، من الجل القيام بالسيطرة على اعمال الحرائق.

حريق بمكتب الوثائق داخل مبني التأمين الصحي بالإسماعيلية,, والحماية المدنية تتدخل

هذا وتلقت الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء، بلاغا من غرفة النجدة، بشأن نشوب حريق داخل قسم الوثائق بمبني التأمين الصحي بمنطقة الجلاء بحي اول، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـعدد من سيارات الإطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده.

وعلى الرغم من ذلك لم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا، كما تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.