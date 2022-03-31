/689401/الرئيس-الأوكراني-لا-أصدق-تعهدات-روسيا-بتقليص-عملياتها-العسكرية-في-بلادي

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على التعهدات التي اطلقتها الدولة الروسية بقيادة فلاديمير بوتين، منوها انه لا يصدقها والتي جاءت متعلقة بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده.

دوت الخليج

واشارت الرئيس الاوكراني الى ان قواته تتحضر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد، امام القوات الروسية.

الرئيس الأوكراني: لا أصدق تعهدات روسيا بتقليص عملياتها العسكرية في بلادي

ونوه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب تلفزيوني يوم الأربعاء: ”نحن لا نصدق أحدا، ولا حتى أي جملة جميلة“، مشيرا إلى أن القوات الروسية تعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع في شرق البلاد.

وتابع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: ”لن نتخلى عن أي شيء. سنقاتل من أجل كل شبر من أرضنا“.

حظر رسو السفن الروسية

وردا على وعد روسيا بتقليص عملياتها، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي :” لا نصدق أحدا..وبايدن يعده بـ500مليون دولار، مطالبا بحظر رسو السفن الروسية.. زيلينسكي يدعو النرويج لزيادة إمدادات الطاقة لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان أي انسحاب تنفذه القوات الروسية من أي منطقة في أوكرانيا هو نتيجة عمل المدافعين عنا، وعن محادثات السلام، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنها ”مستمرة لكن في الوقت الحالي ليس هناك سوى كلام فقط، لا يوجد شيء ملموس“.