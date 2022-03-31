/689403/اتحاد-الغرف-التجارية إنشاء 9-معارض-داخل-كل-محافظة-لتوفير-السلع

تحدث علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، على توفير الدولة منافذ من اجل توفير السلع للمواطنين، منوها انه تم إنشاء مايقارب من 8 أو 9 معارض داخل كل محافظة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه عبر برنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي ، منوها ان هذا الامر ياتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

اتحاد الغرف التجارية: إنشاء 9 معارض داخل كل محافظة لتوفير السلع

وأضاف أنه تم إنشاء أكثر 7700 منفذ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى افتتاح أكثر من 200 فرع داخل السلاسل التجارية، مشيرا الى ان هناك عدة مبادرات لتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

واكمل علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية انه يوجد أكثر من 200 قافلة متجولة، تجوب القرى والنجوع، من أجل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

واستطرد انه يتم السعي بشأن توفير المعارض طوال العام وخلال المناسبات، منوها انه يوجد رصيد من السلع الغذائية يكفي حتى 5 أشهر ونصف، كما أن القطاع الخاص لديه احتياطي يكفي لـ 3 أشهر.