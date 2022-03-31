/689244/وزارة-التنمية-المحلية-الموجة-الـ-19-لإزالة-التعديات-جاءت-حفاظا-على-حقوق-الأجيال-القادمة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية متمثلة فى وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية والجهات الأخرى المعنية نجحت فى استرداد أكثر من 4.6 مليون متر خلال الموجة19على أراضى وأملاك الدولة المصرية.

جهود وزارة التنمية المحلية فى تنفيذ أهداف الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدول.

واوضح الدكتور خالد قاسم، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج الأخبار المذاع على قناة دى أم سى، أن الموجة ال19 تتكون من ثلاث مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى بدأت فى 19 يناير وأنتهت فى 31 يناير الماضى، بينما بدأت المرحل الثانية فى 6 فبراير وأنتهت فى 26 فبراير الماضى والمرحلة الثالثة بدأت فى 7 مارس وأنتهت فى 26 مارس الحالى.

وأشار إلى أن تلك الموجة تم تطبيقها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة فرض هيبة الدولة المصرية وإزالة أى تعديات على أراضيها، مضيفا أن هذه الموجة تهدف إلى استرداد حق الشعب المصرى فى أراضيه وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة، ولذلك تبذل الوزارة الكثير من الجهود فى هذا الشأن وتعمل بناءا على تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف أسماعيل مساعد الرئيس السيسى للمشروعات الأستراتيجية.

أنواع التعديات على أراضى الدولة المصرية

وأضاف أنه هناك تعديات على نهر النيل وتعديات على أراضى مملوكة لجهات بالدولة المصرية سواء محافظة أو وزارة الرى أو وزارة الزراعة ، موضحا أنه هناك نوعين من التعديات وهم التعدى بالزراعة على أرضى الدوبة أو تعدى بالبناء على أرض مملوكة للدولة أو على أراضى زراعية خاصة، ولكن البناء فيها بناء مخالف.

وأكد على أن تلك الأراضى هى ثروة الدولة المصرية من الأراضى التى يتم زراعتها بالمحاصيل التى تساهم فى الحفاظ على أستقرار الشعب المصرى.