/689400/المفروض-نحارب-ع-حقنا-عمرو-محمود-ياسين-يطالب-بـ-إعادة-مباراة-مصر-والسنغال

طالب الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين بإعادة مباراة مصر والسنغال التي أثارت ضجة مؤخرًا بين الجمهور ونجوم الفن.

دوت الخليج يكشف رأي عمرو محمود ياسين في مباراة مصر والسنغال

تعليق عمرو محمود ياسين

علق الفنان عمرو محمود ياسين على مباراة مصر والسنغال من خلال منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب: “أنا مش بحاول اتكلم عن اوهام .. ولا بحاول اعشم نفسي او اعشمكم .. لكن كل شيء حدث بمباراة مصر والسنغال يفترض ان يؤدي إلى إعادة المباراه مرة تانية”.

وتابع: "على ارض محايدة كما حدث من قبل في مباراة مصر و زيمبابوي و وقتها اتعادلنا بعد ما كنا كسبنا في القاهرة و خسرنا فرصتنا في ليون و السنغال نفسها في تصفيات كاس عالم روسيا “.

مباراة مصر والسنغال

واستكمل عمرو محمود ياسين تعليقه: "استفادت من قرار اعادة مباراتها مع جنوب افريقيا بعد احتساب ركلة جزاء وهميه لجنوب افريقيا وخسروا ٢ -١... و اتعادت المباراة و السنغال كسبوا ٢ صفر وصعدوا”.

وأضاف: "في مباريات تانيه اتعادت قبل كده برضه زي اوزبكستان و البحرين. كل دي مباريات اتعادت في اطار تصفيات كأس العالم.. وبالذهاب لقوانين الفيفا بالفعل متكلمين عن ال laser.. بشكل واضح.. و العالم كله بيدين الموضوع ده لانه يخالف قواعد اللعب النظيف “.

و قال عمرو محمود ياسين أيضًا: "تاثيره تاثير مباشر على نتيجة المباراة من خلال تشتيت الاعبين اثناء تسديد ركلات الترجيح بدليل اخفاق افضل اتنين من مسددي ركلات الجزاء زيزو و صلاح .. ده غير العنصريه. و محاولات الاعتداء و الترهيب اللي اتعرض له اللاعبين و الجمهور المصري”.

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وتابع تعليقه عبر صفحته بموقع فيسبوك: "انا بقول كل ده ليه.. بقوله عشان عايز الفت نظر الناس ان المفروض نحارب ع حقنا زي ما الجمهور الجزائري بيعمل من امبارح .. و كفايه روشنه من بعض الجماهير اللي مقضيها تقطيع و هاهاها”.

واختتم: "و عارف انه ٩٠ في المية ممكن ما يحصلش شيء لكن كل شيء وارد خصوصا انها حصلت قبل كده زي ما ذكرت”.