مسلسل المداح 2 الحلقة الأولى.. حبس حمادة هلال وحرق منزله

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تستعد شاشة قناة mbc مصر الفضائية، لعرض مسلسل المداح 2 الحلقة الأولى يوم السبت المقبل مع انطلاق موسم مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج تستعرض مسلسل المداح 2 الحلقة الأولى

مسلسل المداح 2 الحلقة الاولى

يظهر الفنان حمادة هلال في مسلسل المداح 2 الحلقة 1 الذي ينافس به ضمن السباق الرمضاني لعام 2022 ويواصل نجاح الجزء الأول منه الذي تم عرضه العام الماضي 2021 عبر شاشة قناة النهار الفضائية، يمتلك قدرة ربانية في فك أعمال السحر.

ويجسد الفنان حمادة هلال بطل العمل خلال الأحداث شخصية شاب يدعي صابر وهو يملك قدرة ربانية في فك أعمال السحر كما يساعد في تخفيف الأذى عن الناس، وفي الجزء الجديد يواجه الكثير من الصعوبات والمشاكل.

الحلقة 1 مسلسل المداح 2

ويأتي ذلك عقب تحديه لشيطانة تدعى مليكة والتي تجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ وتحاول الشيطانة قتل صابر، وعندما تفشل تتسبب في حبسه وتحرق منزله.

وبهذه الطريقة تنتقم الشيطانة مليكة منه بسبب حرقة لكتب الجن في نهاية الجزء الأول من المسلسل، ويقاوم صابر كل هذه الصعوبات ويساعد الناس على فك الأعمال ويستغل قدرته الربانية في إرجاع حقوق المظلومين، وبسبب قوة إيمانه بالله ينتصر على المحن التي تواجهه ويصر على مطاردة الشياطين.

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يضم مسلسل المداح 2 المقرر عرضه عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية عدد من النجوم مثل هبه مجدي، كمال أبو رية، أحمد عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، بسمة ماهر، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، سهر الصايغ، هايدي رفعت، ولاء شريف، أحمد الجوهري، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

وفي سياق متصل، كانت الفنانة السورية نسرين طافش اعتذرت عن بطولة الجزء الثاني من مسلسل المداح وكتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي: “اعتذرت عن المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل اخر وهو جوقة عزيزة في سوريا وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين”.