مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الأولى: خالد النبوي يعود إلى مصر بعد خساراته التجارية

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الأولى.

أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الأولى

وتدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الأولى، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبوالهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهى محاولة لم شمل العائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم، ولن تخلو الأحداث من الرومانسية، خصوصًا عندما يدخل في تجربة عاطفية مع فتاة تدعى ماجي، وفي الوقت تصحو قصة حبه القديمة مع فتاة تدعى فريدة، ليبدأ صراعًا من نوع مختلف ومفارقات غريبة بين الجميع.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنورعكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتألق الفنان خالد النبوي مؤخرًا في مسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، ويضم المسلسل نخبة من كبار الفنانين مثل: سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف وكذلك قائمة من ضيوف الشرف تضم نخبة من النجوم الكبار والأسماء اللامعة من ضمنهم خالد النبوي وفتحي عبد الوهاب.