/689397/راغب-علامة-عن-أحلام-مش-بتختار-صح-في-ذا-فويس-بس-بتسليني

كشف الفنان راغب علامة أثناء حلوله ضيف في محطة راديو إنرجي 92.1 عن بعض الأسرار في حياته الشخصية، وكواليس برنامج ذا فويس برنامج المواهب المشهور، ويرصد لكم دوت الخليج تصريحاته خلال السطور القادمة.

راغب علامة وبرنامج ذا فويس

تحدث راغب علامة عن مشاركته في برامج المواهب وقال بصراحة شديدة إن كل الحكام الذين شاركوا معايا في برامج المواهب بيختاروا صح إلا أحلام بس بحب تكون معايا بتسليني هي طيبة.

وعندما تم سؤاله عن أكثر برنامج مسابقات أعجب به، قال: “ذا فويس”، وتابع: أحلام أكتر فنانة احب مشاركتها في برامج المسابقات وهي طيبة جدًا كل النجوم في هذه البرامج كانوا جيدين.

السوبر ستار من وجهة نظر راغب علامة

وقال راغب علامة عن مواصفات السوبر ستار من وجهة نظره، كالآتي: لو هعمل سوبر ستار على مزاجي هختار صوت آمال ماهر وشخصية ماجدة الرومي وشكل هيفاء وهبي بس مش دلوقتي من 10 سنين وذكاء عمرو دياب.

كما عبر علامة عن حزنه لما يحدث في بلده لبنان وكشف إنه لا يحب الغدر به، وأنه يفضل دائمًا الغناء على المسرح أمام الجمهور وعادة لا يختار قائمة للأغاني قبل حفلاته.

معلومات عن راغب علامة

ولد راغب بمنزل جده ببلدة الغبيري جنوب بيروت لعائلة مسلمة من الطائفة الشيعية مكونة من تسعة أبناء ترتيبة الرابع تولى شقيقه خضر علامة إدارة أعماله الحي الذي ولد فيه اشتهر باسم آل علامة لكونه كان هناك قاضي شهير في الحي يحمل اسم راغب علامة وقام والده عند ولادته بإطلاق نفس اسم القاضي عليه تيمنا به وراح يتمنى أن يصبح نجله مثل القاضي خاصة أنه كان ينتمي بصلة قرابة للعائلة، وفي الوقت ذاته كان والده يجيد العزف على آلة العود من باب الهواية وكان يجلس بجوار والده ويستمتع بعزفه ولفت أنظار أساتذته بصوته فتم إسناده إحياء الحفلات المدرسية ودخل بفريق المدرسة الكثير من المنافسات مع المدارس الأخرى ما دفع أساتذة الموسيقى والمتخصصين لنصيحته بضرورة صقل موهبته خاصة حينما تقدم وهو دون الثانية عشر من عمره للبرنامج الإذاعي الشهير بالإذاعة اللبنانية.