/689388/اسمي-روقة-أيتن-عامر-تكشف-تفاصيل-دورها-في-مسلسل-مكتوب-عليا

تشارك الفنانة أيتن عامر في بطولة المسلسل الكوميدي «مكتوب عليا» المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان لعام ‏‏2022 وكشفت آيتن عن تفاصيل دورها في المسلسل، ويرصد لكم دوت الخليج تفاصيل دورها وذلك خلال السطور القادمة.

دورها في مسلسل مكتوب عليا

كشفت أيتن عامر في تصريحات صحفية عند تفاصيل دورها في المسلسل أنها تجسد شخصية اسمها “روقة” وهي ابنة خالة أكرم حسني ة‏تتمنى الزواج منه، وأكدت أن الشخصية كوميدية بحتة ولكنها تحمل جزء درامي إنساني ‏خاصة أن أكرم لا يشعر بحبها تجاهه ويتجاهلها.

وأضافت أيتن عامر على الرغم من كون المسلسل كوميدي إلا أنه يحمل الكثير من الرسائل ‏المهمة وبالكوميديا الراقية والمواقف اللافتة لنظر الجمهور وقالت : ‏‏”الجمهور هيشوف مبارزة كوميدية بين أبطال العمل في كافة المشاهد والحلقات”.

كما أشارت إلى أن ‏كواليس التصوير كانت مميزة وفريدة من نوعها ويحيطها الحب والضحك طوال الوقت، خاصة أن كل الفنانين ‏المشاركين في العمل يتمتعوا بخفة ظل كبيرة في الطبيعي، وهو ما اضفى على أجواء التصوير ‏روح خفيفة بين جميع أفراد العمل، وقد ساهم هذا الأمر في التطوير طوال الوقت لخروج المسلسل في أفضل ‏صورة ممكنة له وأخيرًا تمنت أيتن أن يلقى المسلسل نجاح ومردود جماهيري خلال الماراثون الرمضاني.

آيتن عامر تهاجم بي تيك

ومن الجدير بالذكر، أن هاجمت الفنانة أيتن عامر شركة بي تيك - B.TECH وذلك بعد تعرضها لأزمة بسبب عطل في أحد الأجهزة المتواجدة لديها، وسخرت من الفنين الذين يعملون في شركة بي تيك - B.TECH.

وكتبت حينها أيتن عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "B.TECH عملت بلاغ عشان فى جهاز عندى فى مشكلة كلمنى فنى الصيانة بطريقة مش لطيفة خالص و لغى الزيارة بعدها لقيت فنى صيانة من شركة تانية خالص بيكلمنى و بيقولى انا بكلم حضرتك نحدد معاد تانى قولتله انت مين قال من الصيانة قلتله خلى خدمة العملاء". وتابعت: "يكلمونى من رقمهم انا محددتش اصلا معاد زيارة جديدة، وبما انى عمرى ما كلمت مركز صيانة غير معتمد يبقى بيناتى استربت ازاى من عند بي تك !!؟ والنهاردة نفس الفنى اللى كان جاى المرة اللى فاتت كلمنى قاللى انا من بي تك و معاد زيارتك الجديد النهاردة و انا هقولهم انك عايزة فنى تانى و قفل، جماعة يا ريت تفهموا الفنى ان انا عميلة عندكوا مش خطيبته".