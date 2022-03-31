الفرصة.. لميس الحديدى تعلن عن التطبيق الفائز

جدة - نرمين السيد - وسلمت لميس الحديدى "تطبيق مزارع" شيكا بمبلغ مليون جنيه مقدم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومجموعة قنوات أون الفضائية. وهنأت الإعلامية لميس الحديدى تطبيق مزارع الفائز فى برنامج الفرصة، متابعة: مش إحنا اللى بنقدم الفرصة، فكل شباب مصر هو اللى بيقدم لنا الفرصة. وكانت 3 شركات قد صعدت إلى نهائيات برنامج الفرصة، وهى شركة "مزارع" التى تقدم حلول تكنولوجية للفلاح، وشركة "كوليبرى" التى أسسها مجموعة من العلماء لتطوير مستلزمات طبية، وشركة "ثندر" والتى تقدم أول تطبيق إلكترونى يتيح للأفراد الاستثمار فى البورصة وصناديق الاستثمار بمبالغ صغيرة بدون عمولات.

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