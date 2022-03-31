جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن المحافظة يوجد بها 110 منافذ لبيع السلع الغذائية من بينها أمان، وجمعيتى، والشركة المصرية 2000، بالاضافة الى افتتاح 11 معرضا "لأهلا رمضان" بمختلف مراكز المحافظة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة نسبة 30%.





جاء ذلك خلال جولته المفاجئة مساء اليوم على أحد المعارض لضبط الأسعار، كما تابع حركة البيع والشراء بالأسواق ومعارض أهلا رمضان والتى تضم جميع أنواع السلع الأساسية التى يتم استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك. وتفقد محافظ قنا - حسب بيان - معرضين لـ"أهلا رمضان" بمنطقتى "الأحوال المدنية وميدان الساعة "، بالإضافة إلى عدد من محال بيع السلع الغذائية بمدينة قنا، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة عن مثيلتها فى الأسواق، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، كما اطمأن من الموطنين على مدى رضاهم عن جودة السلع الغذائية والأصناف المعروضة. وأضاف أن إقامة هذه المعارض على أرض المحافظة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التوسع فى إقامة معارض "أهلا رمضان " لتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ قنا: لدينا 110 منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.