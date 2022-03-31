اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق بـ كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، قطع المياه عن مناطق "غرب وشرق مدينة كفر الشيخ"، غدا "الخميس" من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم لأعمال الصيانة.





وأرجعت الشركة -فى بيان مساء اليوم- أن سبب الانقطاع تطهير الخزان الأرضى الخاص بمحطة مياه كفر الشيخ رقم 2، وتركيب محبس طرد 600 ملم. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنها قامت بتدابير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى والمحمول.

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