/689396/وائل-جمعة-يعلن-إعتزاله-من-الجهاز-الفني-للمنتخب-بعد-خسارة-السنغال

أعلن الدولي المصري وائل جمعة مدير الكرة بالمنتخب الوطني الأول، عن الإعتزال عن منصبة بالجهاز الفني للفراعنة، بعد خسارة أول أمس من السنغال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق المنتخب السنغالي الفوز على المنتخب الوطني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، من خلال ركلات الترجيح، بعد نهاية مبارتي الذهاب واللقاء بالتعادل بهدف لهدف.

رسالة وائل جمعة

وقال وائل جمعة في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " اليوم نهايه رحلتي وتواجدي كمسئول مع المنتخب المصري وأعود مرة ثانية لصفوف المشجعين المنتمين لمنتخب بلدي أشكر كل الناس اللي ساندتنا وشجعتنا وكل التوفيق لمنتخبنا في ما هو قادم".

وأضاف: "شكرا للجهاز الفني المحترم بقيادة مدرب عالمي استفدت منه كتيرا في فتره وجيزة وأتمنى أن يستمر مع منتخبنا سنوات كثيرة للاستفادة مما يملكه من علم وخبرة".

وتابع مدير الكرة في منتخب مصر: "شكرا للجهاز المعاون المحترم كابتن ضياء وكابتن شوقي وكابتن حضري وبالتوفيق لهم إن شاء الله".

وأردف: "وشكر كبير للجهاز الاداري علي العمل والاجتهاد والمساندة والشكر الأكبر للجهاز الطبي المساعد الذي بذل جهدًا كبيرًا جدًا مع الفريق وأنا شاهد عليه في ظروف مباريات صعبة شكرًا لكم جميعا".

واختتم: "مع دوام التوفيق للكرة المصرية ودائما علم بلدنا مصر في السماء".

نتيجة مباراة مصر والسنغال في الإياب

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعدما انتهى اللقاء بنتيجة 1/0 ليعادل الفريق نتيجة الذهاب، ضمن لقاء الإياب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.

بدأ منتخب السنغال بضغط كبير على منتخب مصر، مستغلين الصخب الجماهيري الكبير لهم وهددوا مرمى مصر مبكرا.

السنغال تفتتح سجل التهديف مبكراً

وافتتح منتخب السنغال سجل التهديف مبكراً في شباك منتخب مصر، في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، وجاء الهدف الأول عن طريق بولاي ديا، من خلال تسديدة سهلة في شباك الشناوي بعد تخبط بين مدافعي المنتخب الوطني في منطة الستة يارده.

مصر ضد السنغال وبدأ بعدها منتخب مصر في استعاده الأداء بعد الارتباك في أول 10 دقائق، واُصيب رامي ربيعه ولم يستطيع استكمال المباراة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.