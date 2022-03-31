/689395/مرتضى-منصور-اتعلموا-يا-بتوع-الكرة-الوفاء-والانتماء-من-الكوبي-يوسفاني

تحدث المستشار مرتضى منصور، نحو مباراة الأهلي والزمالك في كرة الطائرة التي انتهت بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 3/2.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية: " أتعلموا يا لاعيبة الكرة الوفاء والانتماء من اللاعب الكوبي يوسفاني".

وأكمل: " يوسفاني اللاعب الكوبي بقالوا قاعد في مصر أسبوع فقط، وقبل مباراة الأهلي جالنا خطاب أن اللاعب مش هينفع يشارك غير لما يدفع 6 ألاف فرانك".

وأردف: " يوسفاني دفع المبلغ من جيبه الخاص عشان يلعب المباراة، في موقف يدل على الانتماء ولاوفاء، أتعلموا يا بتوع الكرة دا نموذج مشرف يحتذى به".

وأشار: " كل لاعب فيكوا بياخد على قلبه فلوس قد كدا، ويحطها لمراته وعياله ومافيش أي انتماء".

تدريبات بدنية خفيفة وفيريرا يصحح الأخطاء خلال تقسيمة قوية

خاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة.

وأمر فيريرا بتخفيف التدريبات البدنية على اللاعبين خلال مران اليوم، حتى لا يصيبهم الاجهاد في ظل الفترة القادمة التي تشهد مباريات كثيرة لنادي الزمالك.

وخاض اللاعبون لتدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب بالكرة وبدونها مع عمل بعض الإطالات تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال.

تقسيمة قوية

وخاض لاعبي الفريق تقسيمة قوية، قام فيريرا بإيقافها أكثر من مرة لشرح ملاحظاته، ولتصحيح الأخطاء، وشرح فبعض الجمل الفنية والتكتيكات التي يريد أنا يطبقها معهم خلال الفترة القادمة.

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد الجولة الرابعة، بالخسارة أمام الوداد المغربي بهدف نظيف على ستاد القاهرة، بينما نجح الوداد وبترو أتليتكو في حسم الصعود بعد نفس الجولة.

زيزو يشارك في مران الزمالك وفيريرا يحفزه

شارك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق اليوم بعد عودته من السنغال مع بعثة منتخب مصر.

وقام فيريرا بعقد جلسة مع اللاعب قبل بداية المران، لتحفيزه والشد من أزره والتحدث معه ليكون جاهز خلال الفترة المقبلة للمشاركة مع الزمالك في المواجهات القادمة.

وشارك زيزو في المران بشكل طبيعي وأشاد به أسامة نبية وفيريرا وأحمد عبد المقصود، على الأداء الذي قدمع مع منتخب مصر أمام السنغال، وطالبوا اللاعب بنسيان ما حدث وأنه لاعب كبير ولا يجب أن يتأثر بإضاعته لركلة جزاء.

خضع لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنا دي الزمالك والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.