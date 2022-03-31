بعد حصده جائزتين.. عرض فيلم طلعت حرب 2 بحضور صناعه وأبطاله غدًا

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دوت الخليج يكشف تفاصيل عرض فيلم طلعت حرب 2

عرض فيلم طلعت حرب 2

سيعرض فيلم طعلت حرب 2 الحائز على جائزتين من مهرجان الأقصر السينمائي في دورته الأخيرة، وذلك ضمن أمسية سينمائية بسينما مركز الهناجر في تمام الساعة السادسة مساءً غدًا الخميس.

وسيحضر عرض الفيلم في سينما مركز الهناجر كلا من مخرج الفيلم مجدي أحمد علي، والفنان أحمد مجدي بجانب عدد من نجوم العمل، وتأتي الأمسية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبدالوهاب.

وستقام ندوة بعد عرض الفيلم لمناقشة مفتوحة للجمهور مع صناعه وأبطاله، وذلك بعد حصوله على جائزتين بالدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

جوائز فيلم طلعت حرب 2

وكانت مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منحت جائزتها المخصصة للدورة 11 للعمل وتسلمها المخرج مجدي أحمد علي من رئيس مجلس إدارة الجمعية الناقد والمنتج فاروق عبدالخالق وأمين الصندوق مهندس الديكور وائل سامي.

ومن جانبه النجم سمير صبري فاز عن دوره فى الفيلم، بجائزة أفضل أداء تمثيلي من لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائى الطويل، وشهد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على العرض العالمي الأول للفيلم.

ويضم فيلم طلعت حرب 2 في بطولته كلا من سمير صبري، ومحمود قابيل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، منة فضالي، ميدو عادل، وشريف دسوقى، وآخرين والعمل من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات منطقة وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

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أما الفنان شريف حلمي فأعرب عن سعادته الكبيرة بعرض فيلم طلعت حرب 2 في نادي السينما الأفريقية بسينما الهناجر عقب حصده لجائزتين بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة وجاء ذلك في تصريحات له.

يشار أن نادي السينما الإفريقية يعد أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي يأتي تحت شعار مهرجان على مدار العام ، ويأتي أيضًا تحت رعاية وزارة الثقافة ودعم من وزارات السياحة والخارجية ونقابة المهن السينمائية ووزارة الشباب والبنك الأهلي المصري ومحافظة الأقصر .