راغب علامة عن زوجته:«بلبي لها جميع طلباتها وحققتلها اللي متحلمش بيه»

/689391/راغب-علامة-عن-زوجتهبلبي-لها-جميع-طلباتها-وحققتلها-اللي-متحلمش-بيه

كشف الفنان اللبناني راغب علامة تفاصيل مثيرة عن علاقته بزوجته، مؤكدًا أنه لا يسعى بها إلى إحداث ضجة وتسليط الأضواء عليه.

دوت الخليج

راغب علامة وعلاقته بزوجته

وقال علامة خلال لقائه مع راديو إنرجي: "لا أسعى للبروباجندا والتفاخر بما أفعله لزوجتي ولكني ألبي لها جميع طلباتها وأحقق لها أحلامها ولم تكن تحلم بمثل هذه الأشياء التي أفعلها، وأنا شخص روتيني في منزلي لأقصى الحدود، ولا أتبع الموضة وهذا أحد أسباب خلافي من أبنائي".

آخر أعمال راغب علامة الغنائية

على الصعيد الآخر، طرح النجم اللبنانى راغب علامة فيديو كليب أحدث أغانيه "ممكن أزعلك"، التى تعد الأغنية الأولى من ألبومه الجديد، المقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات الشاعر محمد البدرى، ألحان بينن، توزيع مدحت خميس، ميكس وماسترز أمير محروس، إخراج شريف صبرى.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا ممكن أزعلك

بس مش حزعلك

وممكن أفرحك

بس مش حفرحك

أنا ممكن أزعلك

بس مش حزعلك

وممكن أفرحك

بس مش حفرحك

والله لدوخك

أصل دلعك دوخك

بأيدي أريحك

بس مش حريحك

أنا ممكن أطلعك

ونزلك وفرجك

وممكن أوقعك أو اخطفك أو احرجك

أنا ممكن أطلعك

ونزلك وفرجك

وممكن أوقعك أو اخطفك أو احرجك

أنا ممكن أي حاجه ف أي حتة وأي وقت

أنا لمّا تقوم ف راسي ما بيفرقش معايا حد

انا ممكن أي حاجه ف أي حتة وأي وقت

أنا لمّا تقوم ف راسي ما بيفرقش معايا حد

أنا ممكن أطلّعك ونزّلك وفرجك

وممكن أوقعك أو اخطفك أو احرجك

هو أنا على شان دلعتك وما جيتش ف مره وجعتك

تستقوى القلب عليا

طب مين ح يحبك قدي

او مين يفضلك بعدي

بقى دا جزاء الحنيه

فوق يا بن الناس فاض بيا خلاص طب ليه بتصعبها عليا

أنا ممكن أطلّعك ونزّلك وفرجك

وممكن أوقعك أو اخطفك أو احرجك.

أنا ممكن أطلّعك ونزّلك وفرجك

وممكن أوقعك أو اخطفك أو احرجك

أنا ممكن أي حاجه ف أي حتة وأي وقت

أنا لمّا تقوم ف راسي ما بيفرقش معايا حد

أنا ممكن أطلّعك ونزّلك وفرجك

وممكن أوقعك أو اخطفك أو احرجك

وسبق وطرح راغب علامة مؤخرًا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "فورا غرام"، على يوتيوب، التي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من إخراج فارس سخن.