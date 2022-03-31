راغب علامة عن الأصوات الغنائية الموجودة حاليًا بالساحة: «بتكسف منهم ومعرفش ويجز»

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صرح الفنان راغب علامة أثناء حلوله ضيف في راديو إنرجي 92.1 في حلقة خاصة مع كلًا من مع سارة المنذر ومنة عامر والتي قد تمت إذاعتها بصورة متتابعة، وصرح العديد من التصريحات القوية، يرصدها لكم دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة.

راغب علامة: مفيش لا شكل ولا صوت في الساحة الغنائية

تحدث راغب علامة عن بعض الأصوات الموجودة على الساحة الغنائية حاليًا، وقد صرح أنه يخجل منها، معلقًا: “لا شكل ولا صوت” لكنهم قدروا على فرض نفسهم وصناعة شيء من اللاشيء.

الغزالة رايقة أغنيته المفضلة

كما صرح راغب لإنرجي 92.1 عن الأغاني التي يحبها خلال الفترة الماضية وكانت على رأسها أغنية الغزالة رايقة وسكر محلي محطوط على كريمة، مستكملًا كلامه: معرفش ويجز موصلش عندي لسه.

عقبات تعرض لها راغب علامة

كما كشف راغب علامة عن سلسة المضايقات التي تعرض لها في مشواره، خاصة التي واجهها بسبب غنائه باللهجة المصرية العديد من المرات.

وأوضح علامة قائلًا: في فترة من الفترات من كتر نجاح أغنياتي المصرية بعض النجوم في لبنان ومنهم ملحم بركات عملوا عليا حملة لسحب الجنسية اللبنانية مني.. وهو مسكين الله يرحمه كان نفسه ينجح في مصر ومانجحش.

وتابع راغب، قائلًا: رديت على هجوم ملحم بركات عليا بسبب غنائي كتير باللهجة المصرية بإني قلت لو بتعتبر غنائي باللهجة المصرية خيانة فأنا أتشرف بهذه الخيانة واسكت بقي .. الفن ثقافة وانتشار واسع.

راغب علامة وقرارات نقابة الموسيقيين

وبشأن قرارات نقابة المهن الموسيقية بمنع غناء عدد من مؤدي المهرجانات، قال راغب علامة: النقابة بتعمل شغلها لكن في الوقت اللي احنا فيه ده القرارات دي مش هيبقى ليها نتيجة خاصة إننا في عالم الديجتال والسوشيال ميديا.

راغب علامة عن سعد المجرد: بحبه

وتحدث راغب علامة عن الفنان سعد لمجرد، وقال إنه يحبه كفنان لكن حياته الخاصة أمر آخر لا يخصه، قائلًا: في عليه قضية ممكن يكون مذنب أو بريء.

كما كشف علامة لراديو إنرجي 92.1 عن مطربيه المفضلين، وقال: وأنا مكتئب بحب أسمع فيروز.. وفي الصباح أسمع ماجدة الرومي وأنا سهران بحب أسمع أم كلثوم.. وأنا بلعب رياضة مش بحب أسمع مزيكا.