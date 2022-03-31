/689389/أول-تعليق-من-محمد-الشناوي-بعد-الخسارة-من-السنغال

تلقي المنتخب الوطني خسارة قوية على يد السنغال، في مباراة الإياب بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بركلات الترجيح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ظهر محمد الشناوي في حراسة مرمى المنتخب الوطني أمام السنغال، بكل قوة طوال أحداث اللقاء، والتألق والتصدي لركلة جزاء في ركلات الترجيح.

رسالة محمد الشناوي بعد خسارة منتخب مصر

ونشر محمد الشناوي رسالة للجماهير على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وقال: "إحنا بنعتذر لكل الجمهور اللي كان بيحلم زينا بالصعود لكاس العالم".

وأضاف: "حاولنا نفرحكم وللأسف مكانش في توفيق وحقيقي كان نفسنا نصعد وفرحتنا مكملتش وزعلانين أكتر اننا مقدرناش نفرح الـ ١١٠ مليون مصرى".

واختتم: "إن شاء الله تيجي فرص تاني نقدر نعوضكم فيها عن خسارة أمبارح".

فشل المنتخب الوطني الأول في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة أمس أمام السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأهدر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ويسجل عمرو السولية، ليغادر الفراعنة التصفيات ويسقط للمرة الثانية خلال شفرين امام السنغال بركلات الترجيح.

خرج محمد صلاح من ملعب اللقاء، وسط انهيار كبير، بعد اهدار ركلة الجزاء وخسارة بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

محمد صلاح يلمح بالإعتزال دولياً

وحرص وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة المنتخب الوطني الأول بعد المباراة، في غرفة الملابس، والتي اشاد فيها بمجهود الفريق أمام بطل إفريقيا.

وقال محمد صلاح خلال كلمته في وجود وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، موجه كلماته لفريق المنتخب، وقال: "كان ليا الشرف اللعب مع الجيل الحالي في المنتخب".

وأضاف: "سواء كنت متواجد في المنتخب أو غير ذلك، بكرر كلامي تاني أنه كان ليا الشرف في اللعب مع الجيل الحالي".

وزير الرياضة يقطع حديث صلاح عن الظهور الأخير

وجاء حديث محمد صلاح بتعبيرات ندم وحسرة، والتي اشارت في تعبيراته أنه اللقاء الأخير أو التواجد الأخير، والتي جاءت بكلمات وداع وليس تشجيع.

وقطع وزير الشباب والرياضة حديث محمد صلاح عن فترته مع المنتخب، والتي تبين أنه يودع الفريق، كما يبين في الفيديو التي نشرته موقع وزارة الشباب والرياضة على قطع وحذف بعض الكلمات من حديث صلاح في النهاية.