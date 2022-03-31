/689383/راغب-علامة-يكشف-سبب-رفضه-المشاركة-في-تقديم-تترات-مسلسلات-رمضان-2022

حل اليوم الموافق 30 من مارس الفنان راغب علامة ضيفًا على محطة راديو إنرجي 92.1 وذلك في حلقة خاصة، مع كلًا من سارة المنذر ومنة عامر، وقد تمت إذاعة أعماله بصورة متتابعة، وقد صرح خلال الحلقة عن العديد من أسرار حياته الشخصية والأشياء النادرة عنه، ويرصده لكم دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة.

أغنية راغب علامة الجديدة

وكشف راغب علامة في حواره مع راديو إنرجي 92.1 عن تفاصيل أغنيته الجديدة «ملك الرومانسية» التي من المقرر طرحها في أقرب وقت وذلك بعد إجراء بعد اخر تعديلات عليها، وهي من تأليف ناصر الجيل.

وصرح راغب علامة في حواره عن كوبلية من الأغنية وهي: مابستسلمش أنا غيرهم عشان في الحب أنا كبيرهم.. وياما اتعلموا مني عشان كده بيقولوا عليا أنا ملك الرومانسية.

رفض راغب علامة المشاركة في رمضان

وقد كشف راغب علامة أيضًا لراديو إنرجي 92.1 عن عد موافقته تقديم تتر مسلسلين في رمضان، معقبًا: بختار على حسب الأغنية والكلمات مش مهم مين نجوم العمل، وأشار أنه لا يقدر على متابعة المسلسلات بشكل دوري بسبب انشغاله بأغنياته وحفلاته.

كليب ممكن أزعلك

كما تحدث راغب عن كليب أغنيته “أنا ممكن أزعلك” وأوضح إنها كانت فكرة المخرج شريف صبري، وبمجرد عرضه عليه قد وافق عليها على الفور، وهي قائمة على التحول من القتل إلى الحب على عكس ما حدث في “Squid Game”.

علاقة راغب علامة بزوجته

وتحدث راغب عن علاقته بزوجته وقال إن تقديره لها لا يكون أمام الناس موضحًا كلامه، قائلًا: مش بحاول أعمل بروباجاندا.. بوفرلها كل طلباتها وبحققلها أحلامها.. هي مكنتش تحلم بالحاجات اللي عملتها لكن أهم حاجة القناعة وراحة البال.. وأي حاجة تليق بيها وبعائلتنا أنفذها.

الروتين اليومي لراغب علامة

وعندما تم سؤاله عن روتينه اليومي، رد قائلًا: في بيتي أنا روتيني جدا.. كل حاجة بعملها من الصبح لليل هي هي كل يوم"، وقال أيضا أنه لا يتبع كل شيء على الموضة خاصة في ملابسه وهذا ما يسبب خلاف دائم له مع أبنائه.