/689394/نشرة-أخبار-الزمالك-حديث-خاص-بين-فيريرا-وزيزو-تعليمات-من-البرتغالي-للاعبي-الفريق-الفوز-بقمة-الطائرة-أمام-الأهلي

شهد أمس الأربعاء أحداث عديدة داخل نادي الزمالك، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وخسارة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث توجه أحمد سيد زيزو إلى تدريبات الزمالك مباشرة عقب العودة من السنغال، وعقد فيريرا جلسة مع اللاعب سنكشف عن أحداثها في السطور التالية.

وشهدت تدريبات الزمالك تعليمات خاصة من فيريرا للاعبين لينفذونها خلال الفترة القادمة.

الزمالك يخضع لمسحة طبية قبل مواجهة ساجرادا

خضع لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك قبل خوض الفريق مباراته القادمة أمام ساجرادا الانجولي يوم الجمعة القادمة، وذلك ضمن البروتكول الذي وضعه الاتحاد الأفريقي بعمل مسحة قبل اللقاء بـ48 ساعة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي يوم الجمعة القادمة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد الجولة الرابعة، بالخسارة أمام الوداد المغربي بهدف نظيف على ستاد القاهرة، بينما نجح الوداد وبترو أتليتكو في حسم الصعود بعد نفس الجولة.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً على ستاد القاهرة، ويدير المباراة تحكيمياً سيلسو ألفاكاو، في اخر لقاءات الزمالك بالبطولة.

زيزو يشارك في مران الزمالك وفيريرا يحفزه

شارك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق اليوم بعد عودته من السنغال مع بعثة منتخب مصر.

وقام فيريرا بعقد جلسة مع اللاعب قبل بداية المران، لتحفيزه والشد من أزره والتحدث معه ليكون جاهز خلال الفترة المقبلة للمشاركة مع الزمالك في المواجهات القادمة.

وشارك زيزو في المران بشكل طبيعي وأشاد به أسامة نبية وفيريرا وأحمد عبد المقصود، على الأداء الذي قدمع مع منتخب مصر أمام السنغال، وطالبوا اللاعب بنسيان ما حدث وأنه لاعب كبير ولا يجب أن يتأثر بإضاعته لركلة جزاء.

تدريبات بدنية خفيفة وفيريرا يصحح الأخطاء خلال تقسيمة قوية

خاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة.

وأمر فيريرا بتخفيف التدريبات البدنية على اللاعبين خلال مران اليوم، حتى لا يصيبهم الاجهاد في ظل الفترة القادمة التي تشهد مباريات كثيرة لنادي الزمالك.

وخاض اللاعبون لتدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب بالكرة وبدونها مع عمل بعض الإطالات تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال.

تقسيمة قوية

وخاض لاعبي الفريق تقسيمة قوية، قام فيريرا بإيقافها أكثر من مرة لشرح ملاحظاته، ولتصحيح الأخطاء، وشرح فبعض الجمل الفنية والتكتيكات التي يريد أنا يطبقها معهم خلال الفترة القادمة.

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد الجولة الرابعة، بالخسارة أمام الوداد المغربي بهدف نظيف على ستاد القاهرة، بينما نجح الوداد وبترو أتليتكو في حسم الصعود بعد نفس الجولة.

خضع لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنا دي الزمالك والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

الزمالك يهنئ سيف الجزيري وحمزة المثلوثي بالتأهل لكأس العالم مع تونس

هنأ نادي الزمالك سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبان الفريق الأول لكرة القدم، بعد التأهل لكاس العالم قطر 2022 مع المنتخب التونسي.

ونجح اللاعبان في التأهل مع تونس لكاس العالم، بعدما تخطوا منتخب مالي وتعادلوا معه بالأمس بدون أهداف، ليتأهل النسور بعد فوزهم اللقاء الأول بهدف نظيف على ملعب مالي.

ونشر نادي الزمالك على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تهنئة لثنائي الفريق وكتب: "تهانينا للاعبينا سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي وذلك لمشاركتهم في تأهل منتخب تونس إلى كأس العالم ٢٠٢٢.

"نتمناكم خير ممثل للزمالك وللعرب والقارة الإفريقية في المونديال".

الزمالك يفوز على الأهلي 3/2 في قمة الطائرة

حقق الزمالك الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 3/2، في اللقاء الذي اُقيم بينهما بصالة النادي في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن أول مباريات الدور قبل النهائي لدوري الطائرة.

وتألق لاعبوا الزمالك رضا هيكل وأشرف أبو الحسن كابتن الفريق وأحمد فتحي، ورشاد شبل، ومحمد المهدي، وصفقات الفريق الجديدة الذي تعاقد معها مجلس إدارة الزمالك مؤخراً برئاسة المستشار مرتضى منصور.

جاءت نتيجة الاشواط

23/25

21/25

25/17

25/19

15/12

وسوف تقام مباريات الدور قبل النهائي بنظام البلاي أوف، على أن يتأهل الفائز بالمباراتين للدوري قبل النهائي.