/689393/نشىرة-الفن-أحمد-حسن-وزينب-يكشفان-تفاصيل-طلاقهما-ومصير-القناة-جاسمين-طه-تنفي-أنباء-سرقة-مجهوراتها-وهكذا-ظهر-أبطال-مسلسل-الاختيار-3-بالبرومو-الرسمي

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء الموافق 30 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

جاسمين طه تكشف حقيقة سرقة مجهوراتها المقدرة بـ 15 مليون جنيه

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بسرقة مجوهرات الإعلامية جاسمين طه المقدرة بـ 15 مليون جنية مصري، الأمر الذي أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت جاسمين في تصريح خاص لـ دوت الخليج حقيقة تلك الأنباء مؤكدة أنها عارية تمامًا من الصحة وما هو إلا خبر كاذب.

أحمد حسن وزينب يكشفان تفاصيل طلاقهما بعد 4 سنوات

نشر اليوتيوبر أحمد حسن مقطع فيديو جديد جمعه بزوجته زينب وذلك بعد انتشار أنباء طلاقهما منذ قليل

كشف الثنائي أحمد حسن وزينب حقيقة طلاقهما وانفصالهما من خلال مقطع فيديو تم نشره عبر صفحتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقناتهما الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكان قد كتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: “قدر الله و ما شاء فعل بعد ٤ سنين زواج كانوا اسعد ٤ سنين في حياتنا و ربنا رزقنا بطفلين زي القمر”.

وأضاف أحمد حسن: “قررنا الانفصال بشكل رسمي و بهدوء و بدون أي خلافات.. سنبقي أصدقاء دائما و ابدا و ستظل زينب أم ولادي و صديقتي التي أكن اليها كل الاحترام و أدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها”.

ولكنا ظهرا الثنائي في مقطع فيديو أكدا انفصالهما عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت زينب: “سننفصل بهدوء وباحترام ولم نهين بعض وكل واحد يعيش حياته وهو عشرة عمري وأبو عيالي”.

أما أحمد حسن فقال: “هذا آخر فيديو ليا أنا وزينب مع بعض والأسباب سنحتفظ بها لنفسنا واختفينا الفترة الماضية لأننا كنا بنفكر كتير.. بحترم زينب وبقدرها وهفضل أقدرها والـ 4 سنين عشرة عمرة وقبلها كنا أصحاب والـ 6 سنين اللي بينا وهننهي حياتنا الزوجية باحترام وهي أم عيالي وهتفضل الشخص اللي كنت سعيد معاها في يوم من الأيام”.

وفيما يخص عمل القناة الخاصة بهما على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قالا إنهما سيتشاركان القناة ويظهرون في فيديوهات ومحتوى خاص بكل واحد فيهما ولكنهما لن يظهرا معًا.

كيف ظهر أبطال مسلسل الاختيار 3 في البرومو الرسمي؟ عزيز مخيون وخالد الصاوي مفاجأة الموسم

أحدث برومو مسلسل «الاختيار 3» حالة ضجة عارمة فور طرحه من قبل الشركة المنتجة، نظرًا لما يتضمنه من مفاجأة صدرها أبطاله.

ظهر أبطال العمل بشخصيات مفاجأة، فنجد القدير عبد العزيز مخيون يقوم بدور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فيما ظهر نجوم الصف الأول أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز بشخصيات ضباط جيش وشرطة يحملون على عاتقهم مهمة حماية مصر وشعبها.

وتفاجأ الجمهور بظهور النجم العالمي أمير المصري وهو وسط مظاهرات بشوارع مصر، أما خالد الصاوي فيلعب دور إخواني له مكانته بالجماعات الإرهابية.