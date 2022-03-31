وائل جمعة يعلن انتهاء مشواره مع المنتخب: أعود مرة ثانية لصفوف المشجعين

أعلن وائل جمعة، مدير منتخب مصر، انتهاء مشواره مع منتخب مصر بعدما أخفق المنتخب فى التأهل لكأس العالم 2022، بعد الهزيمة من السنغال بركلات الترجيح، بعد التعادل فى مجموع المباراتين بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على موقع "تويتر": "اليوم نهاية رحلتى وتواجدى كمسئول مع المنتخب المصرى، وأعود مرة تانية لصفوف المشجعين المنتمين لمنتخب بلدى.. أشكر كل الناس اللى ساندتنا وشجعتنا وكل التوفيق لمنتخبنا فى ماهو قادم".

اليوم نهايه رحلتي وتواجدي كمسئول مع المنتخب المصري واعود مره تانيه لصفوف المشجعين المنتمين لمنتخب بلدي …اشكر كل الناس اللي ساندتنا وشجعتنا وكل التوفيق لمنتخبنا في ماهو قادم …

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن عدم استقرار المجلس الحالي على رحيل كيروش من عدمه، عقب الفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بقطر، بعد الخسارة أمس أمام السنغال بضربات الترجيح في مباراة العودة بالدور النهائي للتصفيات.

وأضاف المصدر أن هناك انقساما داخل المجلس حول مصير كيروش ما بين الموافقة على إنهاء تعاقده وفقا لبنود العقد التي تقتضي رحيله في حالة فشل التأهل للمونديال، أو التفاوض معه لتجديد تعاقده على اعتبار عدم حصوله على فرصة كاملة لإظهار كل قدراته مع المنتخب الوطني، حيث تولى المهمة منذ عدة أشهر فقط.