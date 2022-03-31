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اعتذر محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر، عن الخسارة التى تعرض لها الفراعنة أمام السنغال بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو"، ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.
وكتب الشناوى عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "احنا بنعتذر لكل الجمهور اللي كان بيحلم زينا بالصعود لكأس العالم.. حاولنا نفرحكم وللأسف مكانش في توفيق، وحقيقي كان نفسنا نصعد وفرحتنا مكملتش، وزعلانين أكتر إننا مقدرناش نفرح الـ 110 مليون مصري". وأضاف الشناوي: "إن شاء الله تيجي فرص تاني نقدر نعوضكم فيها عن خسارة امبارح".
الشناوى على إنستجرام
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد الشناوى: بنعتذر لكل الجمهور اللى كان بيحلم زينا نصعد كأس العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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