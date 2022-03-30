/689273/قبل-رمضان-تسجيل-الحصول-على-لقاح-كورونا-2022

يتسائل العديد من المواطنين عن معرفة لمعرفة خطوات تسجيل لقاح فيروس كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية، وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، والذي يحل علينا بعد ايام قليلة حيث وفقا لما اشارت اليه التوقعات والدراسات فان موعد شهر رمضان سيكون بعد ثلاث أيام بدءا من اليوم.

دوت الخليج

تسجيل الحصول على لقاح كورونا 2022

وتعد معرفة المدة المتبقية على هذا الشهر الفضيل ضمن الامور المشوقة للمسلمين اجمعين، وذلك بكافة بقاع الارض لكونهم في صدد الترقب لهذا الشهر الفضيل والذي خصه الله عز وجل بعبادة الصيام.

والتزامن مع قدوم شهر رمضان يتسائل العديد من المواطنين عن امكانية اخذ لقاح رمضان وتأثيره على الصيام، بالاضافة الا انه بعد فرارات الحكومة الاخيرة بتخفيف قيود كورونا التي تم اتخذها بعد انتشار الجائحة بشكل كبير، فانه ما زال العمل قائما على قرارات منع غير الملقحين من دخول المقار الحكومية والمصالح،كاجراء رادع لهم ودافع من اجل أخذهم اللقاح.

ونرصد في التقرير التالي خطوات تسجيل لقاح فيروس كورونا وذلك وفقا لما النته وزارة الصحة المصرية:

الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية

اختيار التسجيل لطلب اللقاح إذا كنت تدخل على الموقع لأول مرة

تحديد أو اختيار الفئة التي تنتمي لها سواء كانت العاملين في القطاع الطبي أو أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو فئات أخرى، التطعيم بغرض السفر.

ادخال البيانات الشخصية مثل الاسم بالكامل كما هو بالبطاقة الشخصية والجنسية والرقم القومي وتاريخ الميلاد والنوع

توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا

تجدر الاشارة الى ان وزارة الصحة قد حثت المواطنين الحصول على لقاح كورونا وذلك قبل دخول الشهر المعظم من اجل تقوية المناعة ضد فيروس كورونا .

تحديد أو اختيار الفئة التي تنتمي لها سواء كانت العاملين في القطاع الطبي أو أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو فئات أخرى، التطعيم بغرض السفر.

وطالبت وزارة الصحة بضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا.

وتسعى الدولة المصرية في العمل على توفير اللقاحات للمواطنين وذلك بالمجان في كافة المراكز بالقرى والمحافظات.