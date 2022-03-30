خاص| جاسمين طه تكشف حقيقة سرقة مجهوراتها المقدرة بـ 15 مليون جنيه

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دوت الخليج يكشف حقيقة سرقة مجوهرات جاسمين طه.

جاسمين طه تنفي أنباء سرقة مجوهراتها

وكشفت جاسمين في تصريح خاص لـ دوت الخليج حقيقة تلك الأنباء مؤكدة أنها عارية تمامًا من الصحة وما هو إلا خبر كاذب.

جاسمين طه تتألف في حفل المومياوات

على الصعيد الآخر، شاركت الإعلامية جاسمين طه، في تقديم احتفالية موكب المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي، في مشهد يتابعه العالم أجمع، والذي سينتقل خلاله 22 ملكا من ملوك الحضارة الفرعونية إلى متحف الحضارة في الفسطاط.

معلومات حول جاسمين طه

جاسمين طه زكي إعلامية ومقدمة برامج مصرية، بدأت حياتها المهنية في التلفزيون المصري كمراسلة، ثم مقدمة برامج، منها برنامج “البيت بيتك”، و”صباح الخير يا مصر”، و”أوبرا شوو”، و”ويك إند”، وكذلك شاركت في تقديم برنامج “نادي السينما”. وشاركت اليوم في مواكب واحتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

هي ابنة العميد طه زكي، وزير الصناعة والثروة المعدنية الأسبق، والذي كشف للرئيس أنور السادات، في يوم 13 مايو 1971، عن خطة مراكز القوى وأدخلهم السجن. درست الاقتصاد وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية.

والدتها الإعلامية الراحلة سهير الأتربي، تزوجت وهي في الصف الثاني الجامعي، متزوجة من الدكتور إبراهيم حجازي، نجل الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر في عهد عبد الناصر والسادات.

لم يكن الإعلام ضمن اهتمامتها، لكنها دخلت هذا المجال بعد أن حاولت والدتها سهير الأتربي إقناعها بالعمل كمراسلة في التلفزيون المصري، قبل أن تعمل مساعدة مخرج في الفضائية المصرية، وكان والدها يرغب في أن تعمل بأحد البنوك بعيدًا عن مجال الإعلام، ومع مرور الوقت تحول لأهم وأكبر النقاد لها في حياتها، حسب تصريحات عنها لبرنامج “معكم” لمنى الشاذلي.

في يناير 2017 انضمت جاسمين طه لقناة DMC لتشارك في تقديم برنامج “السفيرة عزيزة”.