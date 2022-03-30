الزمالك يفوز على الأهلي 3/2 في قمة الطائرة

/689386/الزمالك-يفوز-على-الأهلي-32-في-قمة-الطائرة

حقق الزمالك الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 3/2، في اللقاء الذي اُقيم بينهما بصالة النادي في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن أول مباريات الدور قبل النهائي لدوري الطائرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتألق لاعبوا الزمالك رضا هيكل وأشرف أبو الحسن كابتن الفريق وأحمد فتحي، ورشاد شبل، ومحمد المهدي، وصفقات الفريق الجديدة الذي تعاقد معها مجلس إدارة الزمالك مؤخراً برئاسة المستشار مرتضى منصور.

جاءت نتيجة الاشواط

23/25

21/25

25/17

25/19

15/12

وسوف تقام مباريات الدور قبل النهائي بنظام البلاي أوف، على أن يتأهل الفائز بالمباراتين للدوري قبل النهائي.

مسحة طبية للاعبين

وخضع لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك قبل خوض الفريق مباراته القادمة أمام ساجرادا الانجولي يوم الجمعة القادمة، وذلك ضمن البروتكول الذي وضعه الاتحاد الأفريقي بعمل مسحة قبل اللقاء بـ48 ساعة.

تدريبات الزمالك

وخاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة.

وأمر فيريرا بتخفيف التدريبات البدنية على اللاعبين خلال مران اليوم، حتى لا يصيبهم الاجهاد في ظل الفترة القادمة التي تشهد مباريات كثيرة لنادي الزمالك.

وخاض اللاعبون لتدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب بالكرة وبدونها مع عمل بعض الإطالات تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال.

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بترو أتليتيكو الأنجولي والزمالك، في لقاء الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثالثة في المجموعة الرابعة، ويحتل المركز الثالث، فيما يحتل سجرادا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيده.

مباريات الزمالك خلال شهر رمضان

6 أبريل: بيراميدز × الزمالك "الدورى"

9 أبريل: مصر المقاصة × الزمالك "الدورى"

12 أبريل: الزمالك × فاركو "الدورى"

19 أبريل: الاتحاد × الزمالك "الدورى"

28 أبريل: الزمالك × المصرى "الدورى"