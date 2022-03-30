/689385/وكيل-وزارة-القوى-العاملة-يوضح-تفاصيل-شهادات-تأمين-العمالة-غير-منتظمة

اكد على حامد وكيل وزارة القوى العاملة على أن وزير القوى العاملة محمد محمود قام بتسليم 3.825 شهادة تأمين لأصحاب العمالة الغير منتظمة ,مشيرا :" واحنا بدونا هنوزع الشهادات على باقى العمالة".

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وقال حامد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز أنه يتم تحديد اعداد العمالة الغير منتظمة من خلال مواقع العمل بالأضافة الى المسجلين فى قاعدة بيانات المدرية.

واشار حامد إلى أن وثيقة التأمين تغطى حالات الحوادث والوفيات فضلا عن حالات العجز الكلى والجزئي ,مشيرا إلى ان قيمة الشهادة 200 ألف جنية مدفوعة من قبل وزارة القوة العاملة وصندوق الأمانة غير منتظم . واضاف حامد أنه تم عمل برنامج (مصربكم أجمل) الذى تم من خلاله تقديم مساعدات لأصحاب المشروعات الخاصة وتسليمهم ماكينات خياطة وكراسى متحركة لأصحاب الاعاقة.

وكيل وزارة القوى العاملة يوضح تفاصيل شهادات تأمين العمالة غير منتظمة

واردف انه يتم التواصل مع العمالة الغير منتظمة والوصل لهم عن طريق إعلان ديوان المحافظة ومكاتب العمل التابعة للمدرية ,فضلا عن السوشيال ميديا والإعلان عن البرنامج داخل المساجد والكنائس ,مؤكدا على انه بالفعل يتقدم كثيرا من العمالة ويتم تدريبهم وصرف المنح الغير دورية لهم من رعاية صحية واجتماعية وغيرها .

واشار حامد الى توفير فرص عمل من المنزل لذوى الهمم من قبل الوزارة ,موضحا:" احنا فى الأمانة غير المنتظمة شغالين طول السنة فى حصر العمالة ,فى فرص لذوى القدرات الخاصة وعمل برنامج لقادرون باختلاف وبنوفر ليه عمل من المنزل وبيتقاضى المرتب عن طريق البنك, وبنعمل برامج تدريب فى ريادة الاعمال بحيث يبقا مؤهل لعمل مشروع ليه ,والشخص ال بيتقدم لعمل مشروع فيه تعاون بينا وبين الصندوق الأجتماعى وصندوق المحافظة بنبدأ نجبله مكنة تصوير او مكنة تغليف بحيث يبدأ مشروع خاص بيه ".

وعلق حامد على حادث اشمون بالمنوفية :" بمجرد علمنا بالحادث تأكدنا ان العمالة دى غير منتظمة وتواصلنا مع الوزير ال وافق على صرف إعانة 10 الاف جنية لكل حالة".