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توفي الكاردينال انطونيوس نجيب البطريرك الشرفي للأقباط الكاثوليك صباح يوم الاثنين ٢٨ مارس٢٠٢٢ عن عمر ناهز ٨٧ عام بعد حياة حافلة بالإنجازات .

دوت الخليج

وصل جثمانه الي كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك في مساء يوم الاثنين لإلقاء نظرة الوداع عليه من قبل أبناءه واحباءه .

بدأت صلاة الجنازة في تمام الساعه الثانيه عشر ظهر يوم الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ وسط حشد كبير من كهنه ورهبان وراهبات و شعب الكنيسة الكاثوليكية والكثير من ممثلي الكنائس المسيحية في مصر .

وفاة البطريرك الشرفي للأقباط الكاثوليك انطونيوس نجيب عن عمر يناهز ٨٧ عام

ترأس الصلوات غبطه البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والاساقفه والمطارنه الكاثوليك بحضور سعادة سفير دولة الفاتيكان وسعادة سفير مالطا حيث قراء سفير دولة الفاتيكان رساله بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الذى عزا فيها الكنيسة القبطيه الكاثوليكية في رحيل غبطه الكاردينال انطونيوس نجيب كما قراء سعادته رسائل التعزيه من قيادات الفاتيكان .

كانت كلمه غبطه البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في الجنازة عن شعار الكاردينال انطونيوس نجيب (نعمل الحق بالمحبه ) وتحدث في كلمته عن ما فعله الكاردينال انطونيوس نجيب من انجازات كبيرة في الكنيسة الكاثوليكية في مصر وقال : فقدانه خسارة كبيرة للكنسيه الكاثوليكية .

اختتمت الصلوات بدفن الكاردينال انطونيوس نجيب في مدافن البطاركه في الكنيسة ذاتها في مشهد وداعى مهيب .

الكردينال أنطونيوس نجيب في سطور

‏وُلد في 18 مارس 1935 في سمالوط، مصر وهو أحد بطاركة الكنيسة القبطية الكاثوليكية والرئيس السابق لسينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

‏رُسم كاهنًا في 30 أكتوبر 1960 على يد البطريرك إسطفانوس الأول، وحصل على الماجستير عام 1962 من الكلية الأكليريكية وكذلك عام 1964 من الكلية الإكليريكية (روما).

‏ تمت سيامته مطرانًا على المنيا في 9 سبتمبر 1977 بوضع يد البطريرك آنذاك إسطفانوس الأول وشارك في ذلك الأساقفة أثناسيوس أبادير وإسطفانوس غطاس. ‏ بقي في المنصب إلى استقالته منه في 29 سبتمبر 2002.

‏انتخب بالإجماع من قبل أعضاء المجمع البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية في اجتماعها بتاريخ 30 مارس 2006 ليشغل منصب البطريرك، وذلك بعد أن تقدم البطريرك السابق الكردينال إسطفانوس الثاني باستقالته لظروف صحية.

في 21 نوفمبر 2010 قام البابا بينديكت السادس عشر بترقية الأنبا أنطونيوس نجيب لرتبة كردينال لينضم إلى مجلس الكرادلة، و قدم استقالته بعد ذلك من منصب البطريركية في 15 يناير 2013.

يجيد الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية وله العديد من الأنشطة الاجتماعية والمؤلفات بالعربية والإنجليزية.

خالص التعازى للكنيسه القبطيه الكاثوليكية .