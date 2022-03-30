/689382/وزير-الخارجية-يستقبل-الممثل-الخاص-للسكرتير-العام-للأمم-المتحدة-إلى-السودان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢، "فولكر بيرتس" الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان UNITAMS.

دوت الخليج

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة حرص على إطلاع وزير الخارجية على نتائج الجهود الأخيرة فى إطار مبادرة الأمم المتحدة لتيسير الحوار في السودان. وقد أكد الوزير شكري في هذا الصدد على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى الحفاظ على سلامة واستقرار السودان، مع ضرورة أن تستند تلك الجهود إلى الأولويات والرؤى الوطنية السودانية الخالصة.

وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى السودان

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن أمن واستقرار السودان يعتبر جزءً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ووحدة مصير شعبيّ وادي النيل.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكد على ضرورة حشد الدعم الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة الدقيقة التي يشهدها حالياً، وكذا أهمية استئناف المجتمع الدولي سريعاً لكافة أوجه الدعم الاقتصادي اللازم للسودان على نحو يُمّكن الشعب السوداني الشقيق من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. كما أكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة الجهود المصرية الداعمة للسودان في كافة المجالات.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكري ثقة مصر فى قدرة السودان على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة وإعلاء المصلحة الوطنية حفاظاً على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها.