/689380/بعد-انتهائه-محمود-حجازي-يشكر-طاقم-عمل-مسلسل-أبو-العروسة-الجزء-الثالث-صور

أعلن الفنان محمود حجازي أو المعروف بـ «طارق» عن انتهاء مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، وذلك عن طريق نشر العديد من الصور له برفقة ولاء الشريف أو «زينة» وشكر فريق العمل القائم على المسلسل.

دوت الخليج يرصد لكم انتهاء مسلسل أبو العروسة 3 قبل الموسم الرمضاني

وعلق حجازي على الصور، كالآتي: وخلصت حلقات الجزء الثالث من # أبو_العروسه شكرا لكل القائمين علي هذا العمل المحترم وشكرا الجمهور العظيم علي الحب ده والدعم المستمر # طارق & # زينه # محمود_حجازي # ولاء_الشريف.

الحلقة الأخيرة من أبو العروسة 3

ومن الجدير بالكر، أن شملت الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3 عدد من الأحداث المفرحة التي كانت حسن الختام للجزء 3 من مسلسل أبو العروسة، ومن بينها توضح الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3 زواج مريم وأكرم ورجوع عبير لجابر.

وكانت أبرزها من مصالحة طارق الذي يقدم دوره الفنان محمود حجازي، على زوجته في مسلسل أبو العروسة زينة، والتي تجسدها الفنانة ولاء الشريف، بعد أشتعال الخلاف بينهما في هذا الجزء، ووصوله حد الإنفصال في الحلقات القليلة الماضية، وقام طارق بالإعتذار أمام جميع الحضور في فيديو تم عرضه على شاشة كبيرة خلال حفل زفاف اكرم ومريم.

وخطوبة هاجر التي تقوم بها الفنانة الشابة كارولين عزمي، بعد علاقة من الإعجاب ربتطها بزميلها في الكلية والذي يقوم بدوره الممثل الشاب محمود فايز، بعد وصلة من الخلافات والمشاجرات بينهما، خاصة بعد لقائهما المتكرر بعدما أكتشفت هاجر قبل الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3، أن هذا الشاب أبن صاحبة العقار الذي قامة والدتها بتأجير شقة فيه لفتحها مشغل يدوي.

كما أن بعد إنفصال مينا عن خطيبته في الحلقة قبل الماضية، والذي يلعب دوره الفنان أحمد سلطان والفنانة الشابة حنان عادل، وبعد خلافات مينا مع أخوه الكبير بسبب عودته لتعاطي المخدرات، عاد إلى صوابه وتوقف نادمًا عنما بدر منه، وعاد مرة أخرى لمصالحة خطيبته في الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3، وظهرا معًا خلال حفل زفاف اكرم ومريم، مع باقي أبطال المسلسل المتألقين بالملابس الأنيقة وتزيين وجوه الجميع بابتسامة عريضة؛ لفرحتهم بجمع الإحداث الجيدة التي حدثت خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3.