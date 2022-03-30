وزير التموين أمام  البرلمان: الناس بتقول أن الحكومة مبسوطة من حرب روسيا وأوكرانيا عشان تغلى الأسعار .وده مش صحيح..فيديو

/689378/وزير-التموين-أمام- البرلمان-الناس-بتقول-أن-الحكومة-مبسوطة-من-حرب-روسيا-وأوكرانيا-عشان-تغلى-الأسعار-وده-مش-صحيحفيديو

رد وزير التموين ان على اشكالية عودة الاسعار بعد انتهاء الحرب، مضيفا:" الناس بتقول أن الحكومة مبسوطة من حرب روسيا وأوكرانيا عشان تغلى الأسعار.. هي الحكومة يبتسعر حاجة ؟ .. هي الحكومة فرحت بزيادة الاسعار مثلما ادعى البعض؟ هذا الكلام غير صحيح".

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، للرد علي عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب لوزارة التموين، بشأن ارتفاع السلع .

واستطرد وزير التموين :" اي تاجر فاكر انه ينتهز الظروف فان دورة التضخم سوف تؤذيه في النهاية، متابعا انه كان يجب تزويد سعر الزيت التمويني من اجل ضمان استمرارية ضمان المنتج".

وفي سياق أخر طالب وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بتشجيع الفلاحيين لتوريد القمح لصالح الحكومة، مشددا على منع تداول الأقماح داخل محافظات الجمهورية، خارج نطاق وزارة التموين، مشددا على ضرورة حصول التاجر على تصريح من المصنع أو المخزن المورد له وبالمخزن الذي يخزن فيه.

وزير التموين يناشد النواب على تشجيع الفلاحيين لتوريد القمح لصالح الحكومة

وزير التموين امام البرلمان تطبيق الدعم النقدي علي رغيف العيش في هذا الموعد .. تعرف علي التفاصيل

قال الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية: نتمني أن تتحرك الحكومة والبرلمان، بعد انتهاء الازمة الحالية لتطبيق الدعم النقدي المشروط علي منظومة الخبز .

وشرح الوزير للنواب طبيعة المنظومة في حال تطبيقها ، مؤكدا انه سيتم تحرير سعر الرغيف لاصحاب المخابز الدقيق حر ، علي ان يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء علي بطاقة التموين .