وزير التموين يناشد النواب على تشجيع الفلاحيين لتوريد القمح لصالح الحكومة«فيديو»

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طالب وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بتشجيع الفلاحيين لتوريد القمح لصالح الحكومة، مشددا على منع تداول الأقماح داخل محافظات الجمهورية، خارج نطاق وزارة التموين، مشددا على ضرورة حصول التاجر على تصريح من المصنع أو المخزن المورد له وبالمخزن الذي يخزن فيه.

دوت الخليج

وزير التموين يناشد النواب على تشجيع الفلاحيين لتوريد القمح لصالح الحكومة

وزير التموين امام البرلمان تطبيق الدعم النقدي علي رغيف العيش في هذا الموعد .. تعرف علي التفاصيل

قال الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية: نتمني أن تتحرك الحكومة والبرلمان، بعد انتهاء الازمة الحالية لتطبيق الدعم النقدي المشروط علي منظومة الخبز .

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، للرد علي عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب لوزارة التموين، بشأن ارتفاع السلع .

وشرح الوزير للنواب طبيعة المنظومة في حال تطبيقها ، مؤكدا انه سيتم تحرير سعر الرغيف لاصحاب المخابز الدقيق حر ، علي ان يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء علي بطاقة التموين .

وتابع : منظومة الخبز ستكون مثل منظومة السلع التموينية سيتم وضع التكلفة المالية لعدد الارغفة المحددة للمواطن في كارت الفلوس ".

واضاف الوزير نتمني ان نتحول للدعم النقدي المشروط في رغيف العيش بعدما تستقر الامور .