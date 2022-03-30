بصورة مع أبطال العمل.. بيتر ميمي يروج لمسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022

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دوت الخليج

بيتر ميمي يشوق جمهوره لمسلسل الاختيار 3

نشر ميمي صورة تجمعه بالسقا وعز وكريم عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "الاختيار 3".

أبطال مسلسل الاختيار 3

ومسلسل "الاختيار 3" من بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وأمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، شريف حافظ، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يتناول مسلسل "الاختيار 3" في موسمه الجديد بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، ضد إرهاب جماعة الإخوان في الفترة من ثورة 30 يونيو 2012 وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، وحتى المرحلة الحالية. ومن المقرر عرض مسلسل "الاختيار 3" على شبكة قنوات"أون" بشكل حصري.

بيتر ميمي يتألق بفيلم موسى

وتألق بيتر ميمي مؤخرًا بقصة فيلم موسى التي تدور حول طالب في كلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت من أجل أن يضع فيه ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

أبطال فيلم موسى فيلم موسى يضم عددًا كبيرًا من النجوم، منهم كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد وصلاح عبد الله ومحمود حافظ وصبري فواز ومحمد لطفي وسارة، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

قال المخرج بيتر ميمى إن فيلم "موسى" هو بداية لسلسلة أفلام سوف يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه في نهاية الفيلم سيكون هناك مشهد يكشف عن الفيلم القادم، وتابع: "الفيلم اللى بعده جزء من اللى بعده وهيكون فيها شخصيات العالم كلها

وأضاف "ميمى"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامج "معكم"، المذاع عبر قناة "cbc"، أن أصعب المشاهد التي كانت فيلم "موسى" هى مشاهد المطاردة والصراع في محطة القطارات وغيرها، لافتا إلى أن كل المهندسين والمصوريين الذين تمت الإستعانة بهم في الفيلم مصريون وعرب ولا يوجد من بينهم أجانب مطلقاً، وتابع: "وده خلانى نبتكر ونبدع وناخذ بعض الوقت في التصوير والإخراج". وقال بيتر ميميى إن مثله الأعلى في الحياة هو والده ووالدته اللذين يعود إليهما الفضل فى تربيته وتنشأته، متابعا: "والدى ووالدتى هما البطل الخارق بالنسبة لى".