هل يقلد حسن الرداد في «بابلو» أحمد العوضي في «اللي ملوش كبير» باختراعه لزمات شخصية؟

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كشف الفنان المصري حسن الرداد عن شخصيته في مسلسل «بابلو» المقرر طرحه في الماراثون الرمضاني 2022، والتي لديها العديد من اللزمات التي تستخدمها على مدار العمل.

دوت الخليج يرصد حقيقة تقليد الفنان حسن الرداد للنجم أحمد العوضي بمسسلسل بابلو.

لزمات حسن الرداد في بابلو

ومن أبرز تلك اللزمات «بابلو اوعى تقابله»، «نهينا وانتهينا» و «كله في رعايتي» وهو ما تشابه مع شخصية الخديوي التي جسدها الفنان أحمد العوضي بمسلسل «اللي ملوش كبير» مثل:«على الله حكايتك».

لزمات أحمد العوضي في اللي ملوش كبير

فهل هي محاول من الرداد في تقليد العوضي ليحظى بذات النجاح الذي حققه باستخدام مثل تلك اللزمات؟

مسلسل بابلو

ويشارك في بطلولة مسلسل «بابلو» عدد من النجوم بجانب الفنان حسن الرداد وهم: أروى جودة، نجلاء بدر، سوسن بدر، مصطفى فهمي، سلوى عثمان، ونهى عابدين، والمسلسل تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي أكشن، ويلقي الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام.

وتدور أحداث مسلسل "بابلو" في أجواء من الأكشن والإثارة، حول قضايا الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء، حيث يقدم حسن الرداد خلال العمل شخصية الشاب "سيد بابلو" والذي ينتمي لإحدى المناطق الشعبية، ويتورط في عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام.

بينما مسلسل اللي مالوش كبير فهو بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

تجسد ياسمين عبدالعزيز خلال مسلسل «اللي مالوش كبير» شخصية غزل، الفتاة القوية التي تنتمي لطبقة شعبية، تدخل في صراعًا مع أحمد العوضي الذي يجسد شخصية سيف الخديوي ومتزوج من الفنانة دينا فؤاد ولا يوجد بينهما أي مشاعر، وفي ظل الاصطدام والصراع بين «سيف» و«غزل» يتعاونان سويًا ويقعان في غرام بعضهما ويضطران لمواجهة عنصر الشر الذي يجسده الفنان خالد الصاوي.

وتتسارع أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» في إطار دراما اجتماعية رومانسية مشوقة ومفارقات غريبة تصل إلى حد الأكشن والمطاردات، خصوصًا مع زواج غزل من شخص يكبرها في السن، وخلافاتها مع دينا فؤاد زوجة سيف الخديوي بالمسلسل.