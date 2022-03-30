/689373/اتحاد-الكرة-يكشف-عن-موقف-كيروش-مع-المنتخب-بعد-خسارة-السنغال

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن موقف المجلس من رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد خسارة نهائي أمم إفريقيا وبطاقة التأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش عن انتهاء مهمته مع المنتخب المصري، بعد خسارة البطاقة المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، أمام السنغال أمس بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة مقابل هدف.

تصريحات إيهاب الكومي

وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال تصريحات عبر برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "كيروش بذل مجهودًا كبيرًا وأضاف لاعبين كثيرين للمنتخب، لو كان لديه أريحية في الوقت كان يستطيع أن يبني منتخبا قويا لمصر، وبعد عودة جمال علام سندرس مصير المدرب البرتغالي، وأنا شخصيًا مع استمراره".

وأستكمل: "نحن لم نتحدث بشأن مصيره حتى الآن، نقدر غضب الجماهير، ولكن لا نأخذ قراراتنا بانفعال، ونريد أن نأخذ قرارات لمصلحة الكرة المصرية، نحن بدأنا تجهيز مباريات دولية لمنتخب 2006 و2003، نحن نريد أن نبني في قطاع الناشئين حتى نقدم أسماء جيدة للمنتخب الأول".

واختتم: "كيروش لم يطلب من قبل تغيير عنصرين من عناصر الجهاز الفني، ولو استمر في منصبه له الحق في اختيار ما يشاء".

بنود عقد كيروش مع المنتخب

وجاء البرتغالي كارلوس كيروش على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بعد إقالة حسام البدري، في تصفيات الدور الأول المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر.

وشمل عقد البرتغالي كيروش مع المنتخب المصري، في بند عقده على رحيله في حالة عدم تأهل الفراعنة لمونديال قطر.

رضا عبد العال يهاجم كيروش

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية على قناة تن ببرنامج "البريمو": " كيروش يتحمل النتيجة بسبب التشكيل بتاعه الغريب، أزاي يشرك رامي ربيعة أساسي، دا واحد مبيلعبش في الأهلي وعايزين يمشوه".

وأكمل: " كنا هنقول كيروش أخطأ لو مثلا أشرك أيمن أشرف، لكن لاعب واحد مبيلعبش، هو رامي ربيعة دا ميسي الدفاع عشان يلعب، واتصاب بعد ربع ساعة وكلفنا تغيير وهدف في أول المباراة".

واختتم: " منتخب السنغال متواضع فنياً ومقدمش أي حاجة، وأحنا اللي قدناهم الفرصة، وكان أسهر مرة ممكن نوصل فيها كأس العالم".