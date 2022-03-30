/689372/حكيم-يهنئ-جمهوره-بمناسبة-الشهر-الكريم-كل-سنه-وأنتوا-بألف-خير

تكثُر الاحتفالات بقدوم الشهر الكريم، ويحرص العديد من نجوم الفن في مصر والعالم العربي بتهنئة متباعيهم عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وقد هنأ المطرب القدير حكيم متابعيه برسالة لطيفة.

دوت الخليج يرصد لكم تهنئة المطرب الشعبي حكيم لجمهوره بمناسبة شهر رمضان الكريم

ونشر حكيم صور له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام وكان في أجواء رمضانية من الزينة والفوانيس والعديد من مراسم الإحتفال بالشهر الكريم.

وعلق على الصور: بدأنا نستعد للشهر العظيم. كل سنه وانتوا بالف خير. شرفني الاستاذ احمد ياسين وعملي الخيمه بتاعة كل سنه. يارب يعود عليكم الايام بكل خير.

أغنية أنا مين لـ حكيم

جدير بالذكر أن طرح المطرب الشهير حكيم، أغنيتة الجديدة بعنوان «أنا مين» على موقع الفيديوهات يوتيوب، عبر قناتة الرسمية خلال الفترة السابقة، والذي قد أعلن عن طرحه من خلال خاصية «استوري» عبر إنستجرام.

والتي حققت حوالي مليون شاهدة بعد طرحها يوم 2 مارس، والتي من المتوقع أن تحظى نجاح باهر، والأغنية من كلمات : عصام حجاج، ومن ألحان : تامر حجاج، وتوزيع : أشرف البرنس.

كلمات أغنية «أنا مين» لـ حكيم

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: أنا مين انا فى الدنيا دى ضيف وحيد مع انى بين ناسى وبفرح فى الحياة تخاطيف شايل الدنيا فوق راسى عرفتوا انا مين انا اللى تملى قلبى حزين وبضحك بس على نفسى على امل انى اعيش لى يومين عرفتوا انا مين

انا اللى فى كل دمعة عين بشوف نفسى انا اللى فى كل يوم بيفوت يزيد يأسى

انا المحسوب على العايشين لكن منسى انا الفرح اللى مش شايفه ولا شايفنى

انا الحب اللى مش عارفه ولا عارفنى انا الحزن اللى كبرنى انا الجرح اللى كتفنى عرفتوا انا مين

وعيت عالدنيا متلطم ما بين همى واوجاعى وعيشت فى وسط ناس خاينين ودنيا بتلوى فى دراعى

انا شوفت المرار الوان واتحملت فوق طاقتى حلمت كتير اعيش مرتاح وعيشت بخنقتى وضيقتى انا اللى فى كل دمعة عين بشوف نفسى انا اللى فى كل يوم بيفوت يزيد يأسى انا اللى محسوب على العايشين لكن منسى

انا الفرح اللى مش شايفه ولا شايفنى انا الحب اللى مش عارفه ولا عارفنى انا الحزن اللى كبرنى انا الجرح اللى كتفنى عرفتوا انا مين