حاول إعادة زوجته فضربوه.. عامل يحرق سيارة حماه انتقاماً منه

/689370/حاول-إعادة-زوجته-فضربوه-عامل-يحرق-سيارة-حماه-انتقاما-منه

شهدت قرية أم خنان التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية واقعة تقشعر لها الأبدان، وتسببت في غضب الكثير من الأهالي، حيث أقدم عامل على حرق سيارة "حماه" وذلك بسبب تعديهم بالضرب عليه أثناء محاولته إعادة زوجته إلى المنزل، ويرجع الأمر إلى وجود مشاكل عائلية وخلافات سابقة، وسرعان ما تم إبلاغ الشرطة وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، واستطاعت القبض على الجاني.

الأمر بدأ بتلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير، مأمور مركز قويسنا، يفيد بتلقي بلاغ باحتراق سيارة ربع نقل أمام منزل بقرية أم خنان التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، واتهم مالك السيارة زوج ابنته بارتكاب الجريمة، وسرعان ما انتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قويسنا مدعومة بقوة نظامية للتحقيق في الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.

شاب يحرق حماته فى المنوفية

وبالانتقال والفحص تبين احتراق سيارة نقل، ملك " م، س، م" 48 سنة صاحب محل ملابس مقيم في قرية أم خنان دائرة مركز قويسنا، وبسؤاله عن السبب أكد قيام زوج ابنته بإحراق السيارة بسبب وجود مشاكل أسرية بينهما ووجود ابنته في منزل الأسرة، نتج عنها قيامه بإحضار زجاجة بنزين وإشعال النيران في السيارة.

قوات الأمن تلقى القبض على الجانى

واستطاعت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد عبدالصمد، رئيس مباحث مركز قويسنا، وقيادة النقيب مصطفى حفني، معاون مباحث المركز، من إلقاء القبض على المتهم " أ، أ، س" 25 عاما، عامل مقيم في قرية أم خنان دائرة مركز قويسنا، وبسؤاله عن سبب قيامه بإحراق سيارة حماه، أوضح قيام أهل زوجته بالتعدي عليه ضربا وإحداث إصابات به، أثناء محاولته رد زوجته من منزل والدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.