/689376/انهيار-عقار-فى-كرموز--والأهالى-حسينا-ان-فيه-زلزال-فى-المنطقة-فيديو

كارثة كادت تحدث فى شوارع الاسكندرية، انهيار عقار مكون من أربعة طوابق ولكن كان القدر رحميا بأهالى منطقة كرموز التابعة لمحافظة الاسكندرية، لم يكن أحداً بجوار العقار المنكوب، أيضاً كان العقار نفسه خالى من السكان، وقعت أجزاء من العقار دون إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

سيارتين فقط هما ضحايا فاجعة كرموز، كان أيضاً هناك حظاً لبعض المنازل المجاورة للعقار المنكوب من التصدع، ليسيطر القلق على أهالى المنطقة والذين أصبحوا فى انتظار كارثة بين لحظة وأخرى، قدم موقع “دوت الخليج” بث مباشر من محيط المنزل المنكوب بالاسكندرية، التقينا ببعض أهالى المنطقة فقال أحدهم: “حسينا ان فيه زلزال فى المنطقة وخايفين نتأثر من اللى حصل” بدأ أحد شهود العيان حديثه لـ “دوت الخليج”، فقال: “اتصلنا بالمجلس عشان يشوفوا حل وعايزين حد يفهمنا هيبقي وضعنا ايه”.

انهيار عقار كرموز

طالبت الاهالى بضرورة التعامل مع العقارات القديمة والآيلة للسقوط، مطالبين بأهمية هدم المنازل القديمة حفاظا على باقى منازل المنطقة، التقينا بسيدة مسنة راحت تروى لنا مأساتها اليومية فقالت: “أنا بخاف أنام لوحدى وحاسه ان البيت هيقع فى أى وقت” عبارات كانت كفيلة لرصد معاناة سيدة تقطن فى إحدى منازل كرموز، تجولنا داخل المنطقة عمارات بالية منازل متلاصقة انهيار عقار واحد فقط كفيل بتدمير المنطقة، والاهالى يستغيثون بالمسؤلين.

وجدنا منازل أخرى تأثرت بانهيار العقار المنكوب داخل كرموز، أجزاء من منزل أخر وجدناها حطام، أيضاً وجدنا آثار الردم مازالت موجودة مكان سقوط العقار، مشاهد كانت كفيلة لتنذر بوقوع كارثه مستقبلاً، عاد المواطنين من جديد للمطالبة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال العقارات الآيلة للسقوط، وذلك انقاذً لأرواح المواطنين قاطتنى المنطقة.

منازل داخل منطقة كرموز مهددة بالانهيار

“قلقانين من المنازل القديمة مالناش مطرح تانى نعيش فيه” مأساة أخرى رصدناها، هناك أكثر من منزل مهدد بالتصدع نتيجة انهيار العقارات البالية التى تواجدت بالمنطقة، وأشار سكان تلك العقارات أنهم لا يملكون مأوى سواها، مطالبين بسرعة التدخل من مسؤلى المحليات لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل تفاقم الأزمة، موضحين أن العناية الالهية وحدها هى ما أنقذت المنطقة من كارثة بسبب عدم تواجد الأهالى بمحيط المنزل المنكوب وقت انهياره.