بصوت نانسي عجرم.. طرح تتر مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج

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طرحت شركة العدل جروب المنتجة لمسلسل يوتيرن الذي تنافس به الفنانة ريهام حجاج ضمن موسم دراما رمضان 2022، الأغنية الدعائية للعمل.

دوت الخليج تنشر الأغنية الدعائية لمسلسل يوتيرن

تتر مسلسل يوتيرن

وتتولى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم غناء تتر مسلسل يوتيرن والعمل كان كلمات وألحان عزيز الشافعي، والعمل بطولة الفنانة ريهام حجاج ، ومن المقرر أن تنافس به خلال موسم مسلسلات شهر رمضان 2022.

ومن جانبهم بطلة العمل ريهام حجاج وفريق عمل مسلسل يوتيرن يواصلون تصوير المشاهد المتبقية من العمل قبل عرضه عبر شاشة قناة cbc و on الفضائية، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، يغلب عليه الإثارة والتشويق.

ويناقش مسلسل يوتيرن قضية الخيانة الزوجية، وكانت شركة العدل جروب طرحت البرومو الخاص بالمسلسل قبل أسبوع والذي أثار ضجة كبيرة وجدلا بسبب اللقطات المثيرة والغامضة ويعد المسلسل البطولة الدرامية الرابعة المطلقة للفنانة ريهام حجاج.

مسلسل يوتيرن في رمضان 2022

ويضم مسلسل يوتيرن في بطولته عدد كبير من النجوم كلا من توفيق عبد الحميد وأيمن قيسونى ومحمود حجازى وعبير صبرى وكريم قاسم والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وغيرهم، والمسلسل للكاتب أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

وسيعرض مسلسل "يوتيرن” عبر شاشات عدد من القنوات الفضائية مثل مجموعة قنوات on E، وقنوات cbc و قنوات الحياة، و الأولى المصرية، بجانب شاشة قناة المحور الفضائية.

مسلسلات شهر رمضان 2022

ويأتي مسلسل يوتيرن شاهدًا على عودة الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، للدراما التليفزيونية عقب غياب استمر لحوالي 12 عامًا عن الساحة الفنية بشكل عام وليس دراما رمضان فقط، ويعد ذلك مكسب كبير لدراما رمضان.

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يشار أن الفنان الكبير توفيق عبد الحميد يعد واحدًا من النجوم الكبار الذين يحملون قضايا مهمة في كل عمل فنى يشارك به بالإضافة إلى أدائه الفني والتمثيلي الذى جعله واحدًا من الممثلين الذين تنتظرهم الأسر والعائلات بالدراما التلفزيونية وليس الدرامية فقط.

وكانت الفنانة ريهام حجاج شاركت ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021 من خلال مسلسل وكل ما نفترق مع أحمد فهمي وأيتن عامر وآخرين.