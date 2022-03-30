كيف ظهر أبطال مسلسل الاختيار 3 في البرومو الرسمي؟ عزيز مخيون وخالد الصاوي مفاجأة الموسم

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أحدث برومو مسلسل «الاختيار 3» حالة ضجة عارمة فور طرحه من قبل الشركة المنتجة، نظرًا لما يتضمنه من مفاجأة صدرها أبطاله.

دوت الخليج يرصد شخصيات أبطال عمل الاختيار 3

عزيز مخيون وخالد الصاوي في برومو الاختيار 3

ظهر أبطال العمل بشخصيات مفاجأة، فنجد القدير عبد العزيز مخيون يقوم بدور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فيما ظهر نجوم الصف الأول أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز بشخصيات ضباط جيش وشرطة يحملون على عاتقهم مهمة حماية مصر وشعبها.

وتفاجأ الجمهور بظهور النجم العالمي أمير المصري وهو وسط مظاهرات بشوارع مصر، أما خالد الصاوي فيلعب دور إخواني له مكانته بالجماعات الإرهابية.

مسلسل الاختيار 3

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، ايمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

وعرض مسلسل "الاختيار 2" في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

جدير بالذكر أن أحمد السقا، شارك في رمضان 2021 بمسلسل «نسل الأغراب» إخراج وتأليف محمد سامي، وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عُمر، ونال الانتقادات على أداء عدد من الممثلين وقصة العمل الدرامي.

وكانت قصة المسلسل تدور حول مشاجرة راح ضحيتها أكثر من نصف عائلتي غفران وعساف الغريب، يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف وربى نجله.

بينما أحمد عز فخاض السباق الماضي بمسلسل «هجمة مرتدة» وتدور أحداث مسلسل هجمة مرتدة، حول أحد ملفات المخابرات المصرية، التي حرص رجالها على حماية مصر، وضبط العديد من الجواسيس الذين يريدون تهديد أمنها القومي، لذا فإن مسلسل هجمة مرتدة يأتي على رأس قائمة تريندات المسلسلات الرمضانية

مسلسل "هجمة مرتدة" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم بمشاركة الفنان أحمد عز، وعلى رأسهم الفنانة هند صبري، والفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم هشام سليم، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والفنان صلاح عبد الله، والفنانة الشابة ندا موسى، ونضال الشافعي، ومحمد جمعة، وخالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار.