غياب ياسر جلال و ظهور خاص للرئيس السيسي.. ملاحظات على برومو الاختيار 3

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دوت الخليج يرصد ملاحظات على برومو مسلسل الاختيار 3

ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي

جاء البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار 3 تحت شعار "كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر”، وشهد البرومو صوت الرئيس السيسي وظهوره بظهره وهو يشجع الشعب المصري ويدعم قوات الجيش والشرطة.

ثورة 30 يونيو

ظهر خلال البرومو لقطات حقيقية من ثورة 30 يونيو عام 2013 بجانب تحذيرات من الانقسام بين طوائف الشعب مع مظاهرات للإخوان على الجانب الآخر.

وظهر أيضًا مجموعة من الجمل التشويقية مثل “بلد على حافة الحرب الأهلية” و"حقائق تعرض لأول مرة"، ثم مشاهد لأعمال شغب وعنف وهجمات على معاقل الإرهابيين.

غياب ياسر جلال

وانتهى الإعلان الرسمي لمسلسل الاختيار 3 ببيان القوات المسلحة عام 2013، وأثار غياب ياسر جلال ضجة وجدلا كبيرًا حيث توقع الكثيرين أنه لم يشارك في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار 3.

خالد الصاوي قيادي إخواني

وظهر الفنان خالد الصاوي ضمن البرومو في شخصية قيادي إخواني بجانب ظهور أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد السقا في شخصيات ضباط في القوات المسلحة المصرية والشرطة الذين يواجهون الإرهاب.

ضيوف شرف مسلسل الاختيار 3

وشهد برومو مسلسل الاختيار 3 حضور عددا من النجوم كضيوف شرف، أبرزهم الفنان محمود البزاوي و الفنان العالمي أمير المصري ، والفنان خالد الصاوي، والفنان القدير عبد العزيز مخيون، وآخرين.

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ويضم مسلسل "الاختيار 3" في بطولته كوكبة من النجوم منهم أحمد السقا وأمير المصري، محمود البزاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وسمر مرسي، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، مجدي فكري، شريف حافظ، بيومي فؤاد، صبري فواز، دنيا المصري، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف هاني سرحان والإخراج لـ بيتر ميمي.

ومن المقرر عرض مسلسل الاختيار 3 عبر شاشة قناة on e الفضائية طوال شهر رمضان 2022 ويعاد بعدها بساعتين عبر شاشة قناة on drama دراما الفضائية.