/689368/توجه-عاجل-من-اتحاد-الكرة-للفيفا-لإعادة-مباراة-مصر-والسنغال

كشف دوت الخليج عقب مباراة المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي، أمس في إياب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، عن إعادة اللقاء، بسبب أحداث الشغب التي جاء في اللقاء من قبل جمهور أسود التيرانجا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد عضو اتحاد الكرة في تصريحات تلفيزونية منذ قليل على تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطالب فيه إعادة المباراة بين الطرفين أو حصول المنتخب الوطني على بطاقة التأهل.

تصريحات عضو اتحاد الكرة

وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال تصريحات عبر برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "دوت الخليج بحضارتها، منتخب السنغال عندما جاء إلى مصر حصلوا على تأمين كامل، والإجراءات تمت بسهولة وسرعة، وأريد أن أحيي الجماهير المصرية الواعية التي تثبت للعالم بأنها دولة مضيافة".

عقبات بعثة المنتخب بالسنغال

وأضاف: "نحن ذهبنا إلى السنغال أول شيء سلم الطائرة تأخر نصف ساعة، اللاعبون كانوا داخل الطائرة وينتظرون السلم، الأمر الثاني إجراءات الدخول استغرقت حوالي ساعة ونصف، وأمور لم ينزل الله بها من سلطان، بالإضافة إلى الأحداث المغلوطة التي لم نكن نتمنى أن تحدث في كرة القدم، كنا دائمًا نندد بالعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء في الملاعب الأوروبية، لكن أن تنتقل العنصرية إلى القارة السمراء نفسها وما نعاني منه نُصبح نحن من نصدره هذا مؤسف جدًا".

وتابع: "رأينا لافتات أساءت إلى محمد صلاح، وواجهنا لافتات تحمل الكراهية وتحض على العنف وزجاجات تُلقى على الشناوي وصلاح، وحافلات الجماهير المصرية تُقذف بالحجارة، جماهير السنغال كانت عدوانية".

اتحاد الكرة يؤكد على تقديم شكوى للفيفا

وأكمل: "نحن لم نعد نترك حقنا، في أمم إفريقيا تقدمنا بشكوى ضد بكاري جاساما، وأمس أرسلنا شكوى للاتحاد الإفريقي وشكوى للفيفا مرفقة بالصوت والصورة وما تعرض له المنتخب المصري".

واختتم: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة سيلتقي بـ إنفانتينو رئيس فيفا وأعضاء الاتحاد الدولي في قطر خلال اجتماع الكونجرس، نحن لا نترك حقنا، ونتبع اللوائح الدولية".