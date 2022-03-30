/689367/زعيم-المظاهرات-أمير-المصري-ثوري-من-الدرجة-الأولى-في-برومو-الاختيار-3-فيديو

طُرح الإعلان التشويقي لمسلسل «الإختيار 3» من قبل شركة سينرجي والذي تداوله رواد التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وتفاعل معه الكثير، لأنه مسلسل سياسي بحت وله شعبية كبيرة منذ الجزء الأول والثاني منه، وظهر أبطال المسلسل بسكل مختلف في البرومو، وكان أبرزهم الفنان أمير المصري.

دوت الخليج يرصد لكم شخصية الفنان أمير المصري في مسلسل «الإختيار 3» وذلك خلال السطور القادمة.

أمير المصري في الاختيار 3

وظهر أمير المصري في البرومو في شكل زعيم للمظاهرات، وشخص ثوري من الدرجة الأولى، الذي يقود مظاهرات ضد جماعة الإخوان، وقد تفاعل الجمهور المحب له مع شخصيته بشكل كبير.

أبطال مسلسل الاختيار 3

ومسلسل «الاختيار 3» بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم أحمد عز وخالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال الذين، أمير المصري، مجدي فكري، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، سمر مرسي، صبري فواز، إيمان العاصي، دنيا المصري، آدم الشرقاوي، خالد زكي و النجم أحمد مكي.

وحقق مسلسل "الاختيار 2" نجاحًا ساحقًا وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

ومن الجدير بالذكر، أن أحمد السقا شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي بمسلسل «نسل الأغراب» تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

بينما شارك أحمد عز بمسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار ، ومن إخراج أحمد علاء، بطولة كل من الفنان أحمد عز ، الفنانة هند صبري، ماجدة زكي ، صلاح عبدالله، هشام سليم، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، نضال الشافعي، يوسف عثمان، مايان السيد، محمد جمعة، ندي موسي، هاجر الشرنوبي، خالد أنور