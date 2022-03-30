بملابس قوات العمليات الخاصة.. عمر كمال يروج لعمله الفني في رمضان 2022 «صور»

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شارك مؤدي المهرجانات عمر كمال صورة له خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وكان يرتدي فيها ملابس القوات الخاصة من الشرطة، وتفاعل المتابعين مع الصورة بشكل كبير ومنهم من تمنى التوفيق له في خطواته القادمة.

دوت الخليج يرصد لكم ترويج عمر كمال لأعماله في الموسم الرمضاني

وعلق عمر كمال على الصورة كالاتي: قريبا فى رمضان

رسالة عمر كمال للمنتخب المصري قبل مباراة السنغال

وعلى صعيد آخر، قد نشر عمر كمال أمس صورة للمنتخب المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: «منتخب مصر قبل ما يكون فريق كورة ، ف هو عَلَم يُرفَع وسط البلدان ، مصر بلَدَك وكيانَك ، وتحقيق أي انتصار فهو انتصار ليك».

حبس عمر كمال بسبب الراقصة لورديانا

وعلى جانب آخر، أصدرت المحكمة الاقتصادية يوم الاثنين الماضي حكم بحبس مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وصديقه الفنان عمر كمال لمدة سنة، في حين أقرت المحكمة ببراءة الراقصة لورديانا وذلك بسبب مقطع فيديو ترقص به الأخيرة على أنغام مهرجان انتي معلمة، وألزمت المحكمة الاقتصادية حمو بيكا وعمرو كمال بدفع كفالة 10 آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ الحكم بالحبس، فضلا عن غرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما، وذلك بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للتربح منه بسبب فيديو «انتي معلمة».

جاء ذلك بعد أن كشف عمر كمال أعلن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية، إنهاء علاقته بمطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، قائلا: «علاقاتي مع حمو بيكا في النازل لانه ديما يهيني ويقل مني والموضوع بقى مستفز، فكفايا قلة قيمة».

وتعد آخر أعمال المطرب عمر كمال الذي أصدرها مؤخرا، أوبريت غنائي بعنوان «ست عظيمة» بالتعاون مع شيماء مغربي والطفل محمد أسامة ضمن احتفالاتهم بعيد الأم.

مفاجأة عمر كمال لوالدته في عيد الأم

وقد نشر كمال في يوم عيد الأم مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر فيها وهو يقبل يد والدته ورأسها على أغنيته الجديدة للأم، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وهديتك عمرة رمضان اللي أنتي عاوزاها زي ما طلبتي"