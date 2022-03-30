مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى: انقلاب حياة أكرم حسني رأسًا على عقب بسبب عجوز

/689365/مسلسل-مكتوب-عليا-الحلقة-الأولى-انقلاب-حياة-أكرم-حسني-رأسا-على-عقب-بسبب-عجوز

ينتظر الجمهور في حماس عرض مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى في رمضان 2022، خاصًة أن بطل العمل أكرم حسني أحد عمالقة الكوميديا في الفترة الحالية.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى.

مكتوب عليا الحلقة الأولى

تدور أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى حول التقاء جلال الشخصية التي يجسدها بطل المسلسل أكرم حسني مع عجوز لتنقلب أحداث حياته رأسًا على عقب، بعد مسحة على ذراعه بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك، ليجد نفسه في ورطة.

يتفاجىء أكرم حسني في اليوم التالي بوجود أحداثه اليومية التي ستحدث خلال الساعات المقبلة مكتوبة على يديه، ليكتشف العديد من الأمور الخطيرة التي ستحدث له خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا.

أبطال مكتوب عليا الحلقة الأولى

يُشارك في مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى، عدد كبير من الفنانين بجانب أكرم حسني، منهم آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري.

و يظهر عدد من الفنانين في المسلسل الذي سيُعرض حصريًا عبر قناة دي إم سي، كضيوف شرف، من بينهم الفنان أحمد فهمي، الذي تجمعه كيمياء فنية كبيرة ببطل العمل الفنان أكرم حسني.

أكرم حسني يتألق بأغنية لو كنت

وتألق الفنان أكرم حسني مؤخرًا بأحدث كليب له بعنوان لو كنت على قناته الرسمية على اليوتيوب وقام بمشاركته الغناء بالفيديو كليب الفنانة هيفاء وهبي.

كلمات أغنية لو كنت وتقول كلمات الأغنية:

لو كنت ارنب كان اكيد ها يبقي الفيل صديقي لو كنت مجلة كنت ها أكون سمير مش ها ابقي ميكي لو كنت خاتم طبعا كنت ها أتألمظ عليكي لو كنت جبل طارق انا كنت سألتك عن مضيقي لو كنت مسابقة كنت هاب بقي مسابقة اختيار ملكات جمال و اشوف بنات جمال و هناك انا ها اشتكيكي

لو كنت كتاب انا كنت هابقي كتاب عن الجمال لو في سؤال عن الدلع انا إجابة السؤال لو كنت سكة ها اكون يمين انا عمري ما أكون شمال معادلة صعبة وحلها محتاج الف احتمال

لو كنت لعبة كنت ها أبقي عروسة باربي لابسة بمبي اما قلبي عمره ما يلعب بيه عيال لو كنت يوم وفات كنت ابقي يوم تلات

مش عايز أكون كلام انا عايز أكون سكات لو كنت ها أبقي حاجة مهمة من الحاجات انا ها أبقي سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات لو كنت قطة حلوة كنت ها أبقي اكيد سيامي “” “” حي اسكندراني كنت اختار ميامي

لو كنت فلفل احمر كنت هابقي قرن حامي لو كنت بتفهم في الكلام يبقي هاتفهم كلامي لو كنت آلة حادة كنت ها أبقي حابه احط حد لأي حد مش عــ جبني وطظ في الأسامي

لو كنت اكلة كنت هابقي بط بالفريك .. عشان البط بالفريك ما يحبش شريك لو كنت ورقة بتتمضي انا كنت هابقي شيك لو شفت أي فرخة اكيد ساعتها انا ها أبقي ديك