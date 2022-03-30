مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة الأولى: «جواز زومبا ولذيذ»

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تصدرت محركات البحث “مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة الأولى” نظرًا لإقتراب الموسم الرمضاني، بالإضافة لشعبية مسلسل في بيتنا روبوت الواسعة، لذا يرصد لكم دوت الخليج تفاصيل الحلقة الأولى من المسلسل وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة الأولى

وتفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل في بيتنا روبوت من المحتمل أن تكون زواج زومبا الذي تقوم بتجسيدها شيماء سيف، ولذيذ الذي يقوم بدوره الفنان عمرو وهبة، ويحظى المسلسل بشعبية كبيرة من الصغير والكبير، نظرًا لأنه من النوع الكوميدي الخفيف البعيد عن المشاكل والذي يدور حول سارة ويوسف والانسان الآلي لذيذ، والآلية زومبا.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 2

ومسلسل في بيتنا روبوت 2 من بطولة هشام جمال، ليلى زاهر،عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، هشام ماجد، طه دسوقي، حسين نصار، هنادي مهنا، إيمي الجندي، أحمد زاهر، إسلام إبراهيم شيرين، دنيا ماهر، أوس أوس، ناهد السباعي وهو من تأليف أحمد محي، ومحمد المحمدي، ومن إخراج هشام جمال.

وقد تم عرض الجزء الأول منه في شهر يناير من العام الماضى، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول الشاب «يوسف» الذي يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي باستخدام تقنية «الذكاء الاصطناعي»، وبعد نجاحه في تصنيع نموذجين من الروبوتات، أطلق عليهما اسم «زومبا» و«لذيذ»، وسرعان ما تنقلب حياته رأسا على عقب، بسبب المشاكل التي يتعرض لها في عمله.

أزمة هشام جمال ودنيا سمير غانم بسبب مسلسل «في بيتنا روبوت 2»

على الصعيد الآخر، تفاجأ الجمهور خلال الفترة المضاية من قيام الفنانة دنيا سمير غانم بإلغاء متابعة حساب المنتج والملحن والمؤلف هشام جمال على موقع الصور «انستجرام»، مما أثار الجدل حول طبيعة الخلاف الذي وقع بينهما ليصل بهم الأمر إلى هذه المرحلة.

وبالبحث تبين أنه بعد نفي وإثبات استكمال مسلسل «عالم موازي» للفنانة دنيا سمير غانم قررت الشركة المنتجة سحبه من الموسم الرمضاني لعام 2022.

وفي نفس الوقت تم تأكيد طرح الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت» في الموسم الرمضاني لهذا العام