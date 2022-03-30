وزير التموين: استمرار معارض أهلا رمضان طوال العام الجارى لمواجهة الغلاء«فيديو»

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، انه سوف يكون هناك منفذ دائم بكل محافظة حتى يتم عرض السلع طوال السنة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، للرد علي عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب لوزارة التموين، بشأن ارتفاع السلع .

واكد الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية: نتمني أن تتحرك الحكومة والبرلمان، بعد انتهاء الازمة الحالية لتطبيق الدعم النقدي المشروط علي منظومة الخبز .

واوضح الوزير للنواب طبيعة المنظومة في حال تطبيقها ، مؤكدا انه سيتم تحرير سعر الرغيف لاصحاب المخابز الدقيق حر، علي ان يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء علي بطاقة التموين .