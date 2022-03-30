أخبار مصرية

وزير التموين: استمرار معارض أهلا رمضان طوال العام الجارى لمواجهة الغلاء«فيديو»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

/689354/وزير-التموين-استمرار-معارض-أهلا-رمضان-طوال-العام-الجارى-لمواجهة-الغلاءفيديو

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، انه سوف يكون هناك منفذ دائم بكل محافظة حتى يتم عرض السلع طوال السنة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، للرد علي عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب لوزارة التموين، بشأن ارتفاع السلع .

cc7ea6f34f.jpg

 

واكد  الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية: نتمني أن تتحرك الحكومة والبرلمان، بعد انتهاء الازمة الحالية لتطبيق الدعم النقدي المشروط  علي منظومة الخبز .

واوضح  الوزير للنواب طبيعة المنظومة في حال تطبيقها ، مؤكدا انه سيتم تحرير سعر الرغيف  لاصحاب المخابز  الدقيق حر، علي ان يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء علي بطاقة التموين .  

035d136290.jpg

 

 

4a2c3d76fc.jpg

 

 

7576d64966.jpg

 

 

e3d8948576.jpg

 

 

e33e9d09ce.jpg

 

 

40cb274951.jpg

 

 

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: استمرار معارض أهلا رمضان طوال العام الجارى لمواجهة الغلاء«فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا